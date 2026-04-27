ABD yine sorgusuz sualsiz vurdu! Çok sayıda ölü var

ABD ordusu, Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 3 kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞINA KARŞI OPERASYONLAR SÜRÜYOR

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı öne sürülen teknelere yönelik operasyonlarına devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), bölgede yürütülen operasyonlara ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

“GÜNEY MIZRAĞI OPERASYONU” KAPSAMINDA HEDEF ALINDI

Açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan’ın talimatıyla Doğu Pasifik’te uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir tekneye hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

“3 NARKO-TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ”

Elde edilen istihbaratın, hedef alınan teknenin “terör örgütü” olarak tanımlanan yapılarla bağlantılı olduğunu ve uyuşturucu taşıdığını doğruladığı belirtilerek, “Bu operasyon sırasında 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir” ifadelerine yer verildi.

ABD PERSONELİ ZARAR GÖRMEDİ

Operasyonda ABD askerlerinden herhangi birinin zarar görmediği vurgulanırken, bölgede uyuşturucu kaçakçılığına karşı askeri faaliyetlerin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı