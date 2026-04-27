Hacıosmanoğlu'na büyük şok! Şampiyonluk kutlamasında konuşma yaparken kabusu yaşadı

Bursaspor’un şampiyonluk töreninde TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, tribünlerin yoğun ıslıklı protestosuyla karşılaştı.

Nesine 2. Lig’de şampiyon olarak bir üst lige yükselen Bursaspor, kupasına kavuştu. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadı’nda düzenlenen törende büyük coşku yaşanırken, dikkat çeken anlar da yaşandı.

KUPAYI HACIOSMANOĞLU TAKDİM ETTİ

Bursaspor’a madalyalarını ve şampiyonluk kupasını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu verdi. Törene katılan binlerce taraftar, takımlarının başarısını kutladı.

TRİBÜNLERDEN YOĞUN PROTESTO

Kupa takdimi sırasında sahneye çıkan Hacıosmanoğlu, Bursaspor taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Tribünlerden yükselen ıslık ve yuhalamalar, törenin önüne geçti.

ISLIKLAR KONUŞMAYI BASTIRDI

Hacıosmanoğlu’nun konuşması sırasında protestolar uzun süre devam etti. Yoğun tepkiler nedeniyle TFF Başkanı’nın sözleri zaman zaman duyulmakta zorlandı.

GEÇEN YIL DA BENZER GÖRÜNTÜLER YAŞANDI

Öte yandan, geçtiğimiz sezon düzenlenen şampiyonluk töreninde de Hacıosmanoğlu’na benzer şekilde tepki gösterildiği hatırlandı.

Alper Kızıltepe
