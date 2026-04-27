Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe’de seçim iddiaları güçlenirken, Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığına hazırlandığı öne sürüldü.

  • Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır darbe aldı.
  • Kulübün bu hafta içinde sürpriz bir seçim kararı alabileceği iddia edildi.
  • Mehmet Ali Aydınlar'ın Fenerbahçe başkanlığı için yeniden adaylık hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Galatasaray’a 3-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte yönetim ve seçim süreciyle ilgili kulisler hareketlendi.

SEÇİM KARARI GÜNDEMDE

Derbi sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları, “Yönetim olarak bazı kararlar alacağız” ifadelerini kullanmıştı. Gazeteci Ahmet Ercanlar ise kulübün bu hafta içinde sürpriz bir seçim kararı alabileceğini öne sürdü.

AYDINLAR ADAYLIK İÇİN HAZIRLANIYOR

Kulislerde öne çıkan isimlerden biri de Mehmet Ali Aydınlar oldu. Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yapan ve geçmişte Fenerbahçe başkanlığı için yarışan Aydınlar’ın yeniden adaylık hazırlığında olduğu iddia edildi.

ÇOK ADAYLI YARIŞ BEKLENİYOR

Fenerbahçe’de daha önce Hakan Safi ve Barış Göktürk de başkanlığa aday olacaklarını açıklamıştı. Aydınlar’ın da sürece dahil olması halinde sarı-lacivertli kulüpte çok adaylı ve oldukça çekişmeli bir seçim süreci yaşanması bekleniyor.

GÖZLER YÖNETİMDE

Fenerbahçe yönetiminin bu hafta içinde resmi bir açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu olurken, camiada yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor.

Alper Kızıltepe
