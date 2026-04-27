Futbolseverlere müjde! Dev maçlar artık şifresiz kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı salı günü başlayacak. Organizasyonun yarı finalinde yarın Bayern Münih-Paris Saint-Germain, 29 Nisan Çarşamba günü de Arsenal-Atletico Madrid maçları oynanacak. Maçlar TRT 1'den şifresiz izlenebilecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı salı günü oynanacak tek maçla başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARI FİNAL HEYECANI

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, 28 Nisan Salı günü ve 29 Nisan Çarşamba günü başlayacak.

PSG'NİN KONUĞU BAYERN MUNIH

Organizasyonda Fransa ekibi Paris Saint-Germain, Alman temsilcisi Bayern Münih'i salı günü TSİ 22.00'de konuk edecek.

ATLETICO, ARSENAL'İ AĞIRLAYACAK

İspanyol kulübü Atletico Madrid ise 29 Nisan Çarşamba günü TSİ 22.00'de İngiliz ekibi Arsenal ile karşı karşıya gelecek.

MAÇLAR ŞİFRESİZ KANALDA

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

TOKİ İstanbul kura çekimi sona erdi! Noter onayı sonrası kesin listeler TOKİ sitesinde

100 bin kişinin hayalleri gerçek oldu! Kazananlar açıklandı
Haberler.com
500

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Dünya Kupası öncesi milli yıldızımızdan kötü haber

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı

Otel odasında sır ölüm! Kamera detayı kafa karıştırdı
Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar