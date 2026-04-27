Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluğuna itiraz reddedildi

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluğuna itiraz kabul edilmedi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in tutukluğuna itiraz kabul edilmedi.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161/6. maddesi gereğince "Valilerin kişisel suçlarından dolayı soruşturma yetkisinin suç tarihinde görev yaptıkları ilin bağlı olduğu Bölge Adliye Mahkemesinin bulunduğu yerdeki İl Cumhuriyet Başsavcılığına ait olması" dolayısıyla Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tutuklanan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in avukatı tutukluluğa itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren asliye ceza mahkemesi, tutukluluğa itirazı reddetti.

Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin, hakkında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 17 Nisan'da açığa alınmıştı.

Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen Sonel, 21 Nisan'da emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

Sonel, 2017-2020 yılları arasında Tunceli'de görev yapmıştı.

Kaynak: AA / Muhammet Mutaf
TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu

100 bin kişinin ev hayali gerçek oldu! İşte TOKİ kura sonuçları

Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

Her şeyi sordular! Emniyet müdürü saatlerce ifade verdi
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu

Gülistan'ın en yakın arkadaşıydı! Rojwelat için de harekete geçtiler
5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi

Kız kardeşini erkekle yakalayınca ortalığı savaş alanına çevirdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

Her şeyi sordular! Emniyet müdürü saatlerce ifade verdi
Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı