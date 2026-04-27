İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü

İstanbul'daki 13 yıllık başsız kadın cinayeti çözüldü
2001’de Şişli’de bulunan başsız kadın cesedi ile günler sonra Bakırköy’de ortaya çıkan kesik başın aynı kişiye ait olduğu yıllar sonra ortaya çıktı. 2014’te yeniden açılan dosyada DNA eşleşmesiyle kimlik Tazegül Dadaşova olarak belirlendi. Soruşturmada eski erkek arkadaşı M.S. gözaltına alınıp tutuklandı, böylece 13 yıllık cinayet aydınlatıldı.

  • 2001 yılında İstanbul Şişli'de başsız kadın cesedi bulundu, dört gün sonra Bakırköy Sahili'nde kesik baş ortaya çıktı.
  • 2014 yılında yeniden yapılandırılan Kayıp Şahıslar Büro Amirliği dosyayı yeniden inceledi ve DNA analiziyle cesedin Azerbaycan uyruklu Tazegül Dadaşova'ya ait olduğu belirlendi.
  • Şüpheli eski erkek arkadaş M.S., Bursa'da 'musluk bozuk' bahanesiyle çağrılarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

2001 yılında İstanbul Şişli’de başsız bir kadın cesedi bulundu. Olaydan dört gün sonra Bakırköy Sahili’nde bir kesik baş ortaya çıktı. Dönemin teknik yetersizlikleri nedeniyle iki olay arasında bağlantı kurulamadı ve dosya uzun yıllar boyunca çözülemeden rafa kaldırıldı.

SOĞUK DOSYA YENİDEN AÇILDI, GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

2014 yılında Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nin yeniden yapılandırılmasıyla birlikte geçmişte sonuçlandırılamayan dosyalar yeniden incelenmeye başlandı. Bu kapsamda Eşref Şahin ve ekibi, 21 Nisan 2001’de kaybolan Azerbaycan uyruklu Tazegül Dadaşova’nın dosyasını yeniden ele aldı.

DNA EŞLEŞMESİ GERÇEĞİ ORTAYA KOYDU

Yapılan detaylı incelemelerde, Bakırköy’de bulunan kesik baş ile Şişli’de bulunan gövdenin aynı kişiye ait olduğu tespit edildi. Gerçek, DNA analizleriyle kesinlik kazandı ve kimliğin Tazegül Dadaşova olduğu belirlendi.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ KİŞİ: ESKİ ERKEK ARKADAŞI

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, telefon kayıtları ve baz istasyonu verilerini inceledi. Elde edilen bilgilere göre Dadaşova’nın kaybolduğu gün eski erkek arkadaşı M.S. ile tam 8 kez görüştüğü ortaya çıktı. Sinyalinin ise Şişli’deki evinin yakınında kesildiği belirlendi. Dadaşova’nın cansız bedeninin de evine iki sokak mesafede bulunması dikkat çekti.

“MUSLUK BOZUK” TUZAĞIYLA YAKALANDI

Şüpheli M.S., Bursa’nın Gemlik ilçesinde tesisatçılık yaparken polis tarafından “musluk bozuk” bahanesiyle çağrıldı. Olay yerine gelen M.S., burada gözaltına alındı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI, TUTUKLANDI

Emniyette susma hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece 13 yıl boyunca çözülemeyen başsız kadın cinayeti, yeniden açılan dosya ve gelişen teknoloji sayesinde aydınlatılmış oldu.

