Güney Sudan'da yolcu uçağının düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti

Güney Sudan'ın başkenti Juba yakınlarında yolcu uçağının düşmesi sonucu 14 kişi öldü.

Güney Sudan Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, Juba yakınlarında Cessna tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi.

Açıklamada, uçakta bulunan 13 yolcu ile pilotun hayatını kaybettiği ifade edildi.

İlk belirlemelere göre kazanın, görüş mesafesini düşüren olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olabileceği aktarılan açıklamada, uçakta bulunan kişilerden ikisinin Kenya vatandaşı olduğu, diğer yolcuların ise Güney Sudanlı olduğu bildirildi.

Olay yerine inceleme ve destek ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın enkazının alevler içinde olduğu görüldü. Görüntülerdeki bölgenin dağlık ve sisli bir alanda bulunduğu dikkati çekti.

Kaynak: AA / Adam Abu
TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu

100 bin kişinin ev hayali gerçek oldu! İşte TOKİ kura sonuçları

Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

Her şeyi sordular! Emniyet müdürü saatlerce ifade verdi
Gülistan yakın arkadaşı Rojwelat'ın ailesinden savcılığa suç duyurusu

Gülistan'ın en yakın arkadaşıydı! Rojwelat için de harekete geçtiler
5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti

5 ilimizi içerisine alan 7'lik deprem çemberi yeniden aktifleşti
Kız kardeşini erkekle görünce ortalığı savaş alanına çevirdi

Kız kardeşini erkekle yakalayınca ortalığı savaş alanına çevirdi
Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Gülistan Doku dosyası kapsamında saatlerce ifade verdi

Her şeyi sordular! Emniyet müdürü saatlerce ifade verdi
Murat Övüç'ten oğlu ve gelinine rest: Ben bunu hak etmedim

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk darbeyi oğlundan yedi

Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı