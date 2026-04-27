WhatsApp 4 ay sonra bu telefonlarda çalışmayacak
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 8 Eylül 2026’dan itibaren Android 6.0 altındaki cihazlara desteğini sonlandıracak. Bu karar en çok Android 5.0 ve 5.1 kullanan eski model telefonları etkileyecek. Şirket, güvenlik ve performans gerekçesiyle bu adımı attığını açıkladı. Kullanıcıların veri kaybı yaşamamak için yedekleme yapmaları ve cihazlarını güncellemeleri ya da yeni modele geçmeleri gerekiyor.
- WhatsApp, 8 Eylül 2026 itibarıyla Android 6.0 altındaki sürümlerde çalışmayacak.
- Android 5.0 ve 5.1 kullanıcıları bu değişiklikten en çok etkilenecek grup.
- iOS kullanıcıları (iOS 15.1 ve üzeri) bu değişiklikten etkilenmeyecek.
Dünyanın en yaygın kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, teknolojik altyapısını güncel tutmak amacıyla eski nesil yazılımlara verdiği desteği sonlandırma kararı aldı.
8 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, Android 6.0 (Marshmallow) altındaki sürümlere sahip cihazlar artık WhatsApp’a erişim sağlayamayacak. Bu değişiklikten en çok, halen Android 5.0 ve 5.1 sürümleriyle çalışan eski model akıllı telefon kullanıcıları etkilenecek.
GÜVENLİK VE PERFORMANS GEREKÇESİ
Şirket tarafından yapılan açıklamada, bu kararın temelinde güvenlik ve performans gereksinimlerinin bulunduğu belirtildi. WhatsApp’ın yeni nesil güvenlik protokollerine uyum sağlaması ve uygulama performansının sürdürülebilir olması için eski yazılım altyapılarının yetersiz kaldığı ifade edildi.
Modern özellikler ve gelişmiş şifreleme sistemlerinin eski işletim sistemlerinde stabil şekilde çalışmaması, desteğin sonlandırılmasının başlıca nedeni olarak gösteriliyor.
KULLANICILARA GÜNCELLEME ÇAĞRISI
Yetkililer, kullanıcıların hizmet kesintisi yaşamaması için cihazlarını güncellemeleri ya da daha yeni bir modele geçmeleri gerektiğini vurguluyor. Özellikle Android 5.0 ve 5.1 sürümünü kullananların, belirtilen tarihe kadar gerekli adımları atmaları gerekiyor.
VERİ KAYBI RİSKİNE KARŞI UYARI
WhatsApp, destek kesintisi öncesinde kullanıcıların veri kaybı yaşamaması için yedekleme yapmalarını öneriyor. Mesajlar ve medya dosyalarının korunması için Google Drive üzerinden bulut yedekleme yapılabileceği ya da yerel yedeklerin manuel olarak yeni cihazlara aktarılabileceği belirtildi.
İOS KULLANICILARI ETKİLENMEYECEK
Öte yandan iOS kullanıcıları için herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Apple cihazlarda iOS 15.1 ve üzeri sürümlerde WhatsApp hizmeti devam edecek.
CİHAZINIZIN UYUMLU OLUP OLMADIĞINI NASIL KONTROL EDERSİNİZ?
Kullanıcılar, cihazlarının WhatsApp desteğinin devam edip etmeyeceğini Android sürümünü kontrol ederek öğrenebiliyor. Bunun için Ayarlar menüsünde yer alan “Telefon Hakkında” ya da “Yazılım Bilgileri” bölümüne girilmesi yeterli oluyor. Eğer cihaz Android 6.0 veya üzeri bir sürüme sahipse uygulama kullanılmaya devam edebilecek. Android 5.0 veya 5.1 kullanan cihaz sahiplerinin ise 8 Eylül 2026 tarihine kadar güncelleme yapmaları ya da desteklenen bir cihaza geçmeleri gerekecek.