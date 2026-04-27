Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Galatasaray mağlubiyeti sonrası olağanüstü toplanma kararı alan Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör Tedesco ve takımın geleceğine dair kritik kararlar alması bekleniyor.

  • Fenerbahçe, Galatasaray'a 3-0 mağlup olduktan sonra olağanüstü toplantı kararı aldı.
  • Toplantının gündeminde teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği var.
  • Derbide kırmızı kart gören kaleci Ederson, taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de derbi sonrası hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı.

GÖZLER YÖNETİMİN ALACAĞI KARARLARDA

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak derbi mağlubiyeti sonrası ağır darbe alan Fenerbahçe’de, bu toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Camia, yönetimin atacağı adımlara odaklandı.

TEDESCO’NUN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sahaya yansıttığı oyun ve tercihleri, futbol yorumcuları tarafından eleştiri konusu oldu. Genç teknik adamın geleceği de toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

EDERSON TEPKİLERİN ODAĞINDA

Derbide gördüğü kırmızı kart ve maç içindeki tavırlarıyla gündeme gelen kaleci Ederson, taraftarların tepkisini çekti. Takımını 10 kişi bırakması ve sezon genelindeki performansı, eleştirilerin artmasına neden oldu.

CAMİADA SULAR DURULMUYOR

Şampiyonluk yarışında kritik kayıplar yaşayan Fenerbahçe’de hem yönetim hem de taraftar cephesinde memnuniyetsizlik sürüyor. Olağanüstü toplantının ardından kulüpte önemli değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor.

Alper Kızıltepe
İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

İsrail ateşkesi bozdu! Ülkenin doğusuna havadan bomba yağdırdı
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran'ı ayağa kaldıracak görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDragoz:

oo daha 3 hafta var liglerin bitmesine bir kaç toplantı daha sığar bu zamana radikal önlemler alınsın 1-2 trasfer iyi olur çıkmadık canda her zaman umut vardır

Haber YorumlarıKuzey null:

teknik adam ne yapsın,başkanı gözcü

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Bütün dünya dün gece olanları konuşuyor
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi

Biri 17, diğeri 15 yaşındaydı! İki çocuk, feci şekilde can verdi
Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta çifte zam kapıda

Piyasaların ateşi düşmüyor! Çifte zam kapıda
Kene illeti yine hortladı! 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Ocak söndüren illet yine hortladı! 21 yaşında hayatını kaybetti
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Bütün dünya dün gece olanları konuşuyor
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı

İran ablukayı kevgire çevirdi piyasalar korkulan şoku yaşamadı