Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de derbi sonrası hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte Başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı.

GÖZLER YÖNETİMİN ALACAĞI KARARLARDA

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak derbi mağlubiyeti sonrası ağır darbe alan Fenerbahçe’de, bu toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor. Camia, yönetimin atacağı adımlara odaklandı.

TEDESCO’NUN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco’nun sahaya yansıttığı oyun ve tercihleri, futbol yorumcuları tarafından eleştiri konusu oldu. Genç teknik adamın geleceği de toplantının en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

EDERSON TEPKİLERİN ODAĞINDA

Derbide gördüğü kırmızı kart ve maç içindeki tavırlarıyla gündeme gelen kaleci Ederson, taraftarların tepkisini çekti. Takımını 10 kişi bırakması ve sezon genelindeki performansı, eleştirilerin artmasına neden oldu.

CAMİADA SULAR DURULMUYOR

Şampiyonluk yarışında kritik kayıplar yaşayan Fenerbahçe’de hem yönetim hem de taraftar cephesinde memnuniyetsizlik sürüyor. Olağanüstü toplantının ardından kulüpte önemli değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor.