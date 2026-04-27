Diyarbakır'daki düğünde kaydedilen görüntüler ses getirdi

Diyarbakır’da bir düğünde kaydedilen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülerde davetlilerin halay çektiği sırada ortaya çıkan ilginç anlar izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

Düğün salonunda çekilen videoda, yöresel müzik eşliğinde halay çeken grup dikkat çekerken, özellikle yaşlı bir davetlinin enerjisi öne çıktı. Başında puşi bulunan yaşlı adamın halaya uyum sağlaması ve ritme ayak uydurması görüntülere damga vurdu.

KOLLARINDAN TUTUP FIRLATTI

Öte yandan genç bir adamın çevresindeki çocukları kollarından tutup piste fırlatması ve ortaya çıkan görüntüler büyük ses getirdi.