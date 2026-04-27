Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Galatasaray GAİN, Fenerbahçe ArsaVev'i 89 ve 90. dakikalarda attığı gollerle 3-2 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 26. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN ile Fenerbahçe ArsaVev karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiyi Galatasaray, 3-2'lik skorla kazandı.

GALATASARAY SON ANLARDA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, 19. dakikada Jang Chang ile 1-0 öne geçerken, Fenerbahçe, 41 ve 46. dakikalarda Andrea Staskova'nın golleriyle durumu 2-1'e getirdi. Son anlarda baskı kuran Galatasaray, 89. dakikada Demehin ve 90. dakikada Manga'nın golleriyle 3-2 öne geçerek maçın sonucunu ilan etti. 

YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte 71 puanda kalan Fenerbahçe'nin ligdeki yenilmezlik serisi sona erdi. Galatasaray ise ligde 67 puana yükseldi. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Hakkarigücü deplasmanına gidecek. Fenerbahçe,  sahasında FOMGET'i ağırlayacak.

Cemre Yıldız
