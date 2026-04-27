Bahreyn, "İran'a destek ve ülke aleyhine faaliyet" gerekçesiyle 69 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı

Bahreyn, "ülke aleyhine zarar verici faaliyetlerde bulunduğu ve İran'ın düşmanca eylemlerine sempati veya destek gösterdiği" iddia edilen 69 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan haberde konuya ilişkin bilgi verildi.

"Ülke aleyhine zarar verici faaliyetlerde bulunduğu ve İran'ın düşmanca eylemlerine sempati veya destek gösterdiği" ifade edilen 69 kişinin vatandaşlığının iptal edildiği aktarılan haberde söz konusu kararın, "ülke çıkarlarına zarar verme veya devlete sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışlar" gerekçesiyle alındığı kaydedildi.

Yetkililer, söz konusu kişilerin "dış bağlantılı yapılarla işbirliği yaptığı veya ülkenin güvenliğini tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu" iddiasına yer verirken, vatandaşlıkların iptalinin 69 kişiyi kapsadığı ve bunlar arasında aile bireylerinin de yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
