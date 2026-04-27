Ünlü komedyen bu kez First Lady'i kızdırdı

ABD’de First Lady Melania Trump, ünlü komedyen ve sunucu Jimmy Kimmel’ın programında kendisi hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle sert açıklamalarda bulundu. Kimmel’ı “korkak” olarak nitelendiren Trump, sözlerin “nefret dolu ve bölücü” olduğunu savundu.

“MİZAH SINIRLARI AŞILDI"

Melania Trump, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada Kimmel’ın monoloğunu hedef aldı. Ailesi hakkında yapılan yorumların mizah sınırlarını aştığını belirten Trump, bu tür söylemlerin toplumu kutuplaştırdığını ifade etti.

BEYAZ SARAY YEMEĞİ ÖNCESİ GERİLİM

Kimmel’ın tartışma yaratan sözleri, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinden iki gün önce yaptığı programda dile getirildi. Ünlü sunucu, First Lady için kullandığı ifadelerle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SALDIRI SONRASI TEPKİLER ARTTI

Tartışmalar, etkinlik sırasında yaşanan silahlı saldırının ardından daha da büyüdü. Bir saldırganın güvenlik noktasına yönelmesi sonucu bir Gizli Servis ajanı hafif yaralanırken, hedefin Donald Trump ve yönetimi olduğu ortaya çıktı.

Olay sırasında Melania Trump da büyük panik yaşadı ve güvenlik ekipleri tarafından hızla alandan uzaklaştırıldı.

Donald ve Melania Trump çifti, 2016’daki ilk seçim zaferinden bu yana ilk kez söz konusu etkinliğe katılmıştı

“BEKLEYEN BİR DUL GİBİ” SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

The People'ın haberine göre, Jimmy Kimmel, programındaki parodi konuşmada Melania Trump için “bekleyen bir dul gibi parlıyor” ifadesini kullanmış, ayrıca çiftin 22 yıllık uzun evliliğiyle de alay etmişti. Bu sözler, eleştirilerin odağı haline geldi.

ABC’YE ÇAĞRI: “ARTIK YETER”

Melania Trump, yalnızca Kimmel’ı değil, programın yayınlandığı ABC kanalını da eleştirdi. Kimmel’ın kanal tarafından korunduğunu savunan Trump, sunucunun programdan alınması gerektiğini söyledi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

Jimmy Kimmel, daha önce de benzer çıkışlarıyla tartışmaların merkezinde yer almıştı. 2025 yılında yaptığı bir yorum sonrası programı kısa süreliğine yayından kaldırılmış, ardından yeniden başlaması ifade özgürlüğü tartışmalarını beraberinde getirmişti. Aynı dönemde ABD Başkanı Donald Trump da karara tepki göstermişti.