Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor

İzmir’de bir kafede kesilen hesap sosyal medyada tartışma yarattı. Maç izlemek için mekana giden bir grup arkadaşın ödediği ücret dikkat çekti.

KİŞİ BAŞI 750 TL TALEP EDİLDİ

İddiaya göre, kafeye giden 6 kişilik arkadaş grubundan kişi başı 750 TL “maç izleme ücreti” alındı. Toplam tutarın yüksekliği kısa sürede gündem olurken, uygulama eleştiri konusu oldu.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Olayın paylaşılmasının ardından kullanıcılar ikiye bölündü. Bazı kişiler fiyatı yüksek bulurken, bazıları ise işletmelerin yoğun maç günlerinde bu tür uygulamalara başvurabildiğini savundu. Yaşanan olay, özellikle büyük karşılaşmalar sırasında mekanların uyguladığı ücretlendirme politikalarını yeniden tartışmaya açtı.