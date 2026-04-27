Ayaş Kaymakamı'na bakanlıktan da soruşturma! Görev yeri değiştirildi

23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusu tören alanına alınmadığı iddiasından sonra valiliğin soruşturma başlattığı Ankara Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül ile ilgili İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, CHP'li Umut Akdoğan'a sosyal medyada "Kes lan" diye yanıt veren Eligül ile ilgili soruşturma başlattı. Açıklamada, "Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir." denildi.

İçişleri Bakanlığı, Ankara'nın Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül ile ilgili düğmeye bastı. Sosyal medya hesabından tartışmalı paylaşımlar yapan Eli gül ile ilgili Ankara Valiliğinin ardından İçişleri Bakanlığı da soruşturma başlattı.

AYAŞ KAYMAKAMI'NA YENİ GÖREV

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları sebebiyle soruşturma açılmıştır. Soruşturma kapsamında Mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Ayrıca Muharrem Eligül, Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirilmiştir."

Kaymakam Muharrem Eligül, kendisini eleştiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’a verdiği yanıtla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KES LAN"

Milletvekilinin sosyal medya üzerindeki eleştirilerine sert bir dille karşılık veren Eligül, Akdoğan’a yönelik "Kes lan" ifadesini kullandı. Eligül, tepkilerin odağı haline geldi.

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül hem Türkçe hem de Arapça olarak "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı bir mesaj yayımlamıştı. Eligül, mesajı kısa süre sonra silmişti.

"ALLAH'IM BEN NE GÜNAH ETTİM DE..."

Eligül, sildiği paylaşımda "Hz. Peygamberimizin müjdesine nail olmuş atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarıda olanların tıynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah’ın rahmet ve selameti üzerinize olsun" ifadelerini kullanmıştı.

VALİLİK: GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlatmıştı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

