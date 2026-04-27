21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Tokat’ta kene yapışması sonrası KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan 21 yaşındaki genç, durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Zile’de toprağa verilen gencin cenazesinde, hastalığın bulaşma riskine karşı naaşın araçtan çıkarılmaması dikkat çekti.

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, memleketi Zile ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

10 GÜN ÖNCE RAHATSIZLANDI 

Hayvancılıkla uğraşan S.G, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurmuş, yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı tespit edilerek KKKA şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI 

Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.G'nin cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'e getirildi. 

CENAZESİNİ ARAÇTAN ÇIKARMADILAR 

Köyde kılınan cenaze namazının ardından genç, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde alınan önlemler kapsamında, naaşın cenaze aracından çıkarılmaması ise dikkat çekti.

Cenaze namazından kareler; 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
