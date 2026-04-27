Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı
Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait ABD yapımı F-15 savaş uçaklarında art arda yaşanan arızalar endişe yarattı. Nisan ayında iki ayrı olayda uçaklardan parçalar koparken, pilotların durumu uçuş sırasında fark etmediği belirtildi. Uzmanlar, bu gelişmelerin filonun teknik durumu ve bakım ihtiyacını yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.
- Nisan 2025'te Japonya'ya ait iki F-15 savaş uçağında uçuş sırasında parça kopması yaşandı.
- 16 Nisan'da bir F-15'in kanadından parça koptu; 21 Nisan'da 5,4 cm çapında silindirik bir parça Tomakomai kenti üzerine düştü.
- Pilotlar her iki olayda da uçuş sırasında sorun fark etmedi, arızalar üsse dönüş sonrası kontrollerde tespit edildi.
Japonya Hava Kuvvetleri’nde (JASDF) görev yapan ABD yapımı F-15 savaş uçaklarının teknik durumu tartışma yaratıyor. Son dönemde yaşanan olaylar, filonun güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı.
AYNI AYDA İKİ KRİTİK OLAY
Nisan ayında Hokkaido’daki Tetsui Hava Üssü’nde konuşlu F-15 savaş uçaklarında art arda iki ciddi olay yaşandı. 16 Nisan’da bir uçağın kanadından parça koptuğu bildirildi.
21 Nisan’da ise 5,4 santimetre çapında silindirik bir parçanın uçuş sırasında koparak Tomakomai kenti üzerinde yere düştüğü açıklandı.
PİLOTLAR UÇUŞ SIRASINDA FARK ETMEDİ
Her iki olayda da pilotların uçuş sırasında herhangi bir sorun fark etmediği, arızaların ancak üsse dönüş sonrası yapılan kontrollerde ortaya çıktığı belirtildi.
FİLONUN DURUMU TARTIŞMA KONUSU
Uzmanlar, bu tür arızaların uçuş güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerken, Japonya’nın uzun süredir kullandığı F-15 filosunun bakım ve modernizasyon ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARTIŞMA
Japon pilotlarının riskli görev geçmişine de dikkat çekilirken, II. Dünya Savaşı’ndaki kamikaze görevleri hatırlatıldı. Ancak günümüzde yaşanan teknik sorunların doğrudan bu tarihsel bağlamla ilişkilendirilmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.