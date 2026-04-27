Japonya Hava Kuvvetleri alarmda! ABD yapımı F-15'ler havada parçalanmaya başladı

Güncelleme:
Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri’ne ait ABD yapımı F-15 savaş uçaklarında art arda yaşanan arızalar endişe yarattı. Nisan ayında iki ayrı olayda uçaklardan parçalar koparken, pilotların durumu uçuş sırasında fark etmediği belirtildi. Uzmanlar, bu gelişmelerin filonun teknik durumu ve bakım ihtiyacını yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.

  • Nisan 2025'te Japonya'ya ait iki F-15 savaş uçağında uçuş sırasında parça kopması yaşandı.
  • 16 Nisan'da bir F-15'in kanadından parça koptu; 21 Nisan'da 5,4 cm çapında silindirik bir parça Tomakomai kenti üzerine düştü.
  • Pilotlar her iki olayda da uçuş sırasında sorun fark etmedi, arızalar üsse dönüş sonrası kontrollerde tespit edildi.

Japonya Hava Kuvvetleri’nde (JASDF) görev yapan ABD yapımı F-15 savaş uçaklarının teknik durumu tartışma yaratıyor. Son dönemde yaşanan olaylar, filonun güvenilirliği konusunda soru işaretlerini artırdı.

AYNI AYDA İKİ KRİTİK OLAY

Nisan ayında Hokkaido’daki Tetsui Hava Üssü’nde konuşlu F-15 savaş uçaklarında art arda iki ciddi olay yaşandı. 16 Nisan’da bir uçağın kanadından parça koptuğu bildirildi.

21 Nisan’da ise 5,4 santimetre çapında silindirik bir parçanın uçuş sırasında koparak Tomakomai kenti üzerinde yere düştüğü açıklandı.

PİLOTLAR UÇUŞ SIRASINDA FARK ETMEDİ

Her iki olayda da pilotların uçuş sırasında herhangi bir sorun fark etmediği, arızaların ancak üsse dönüş sonrası yapılan kontrollerde ortaya çıktığı belirtildi.

FİLONUN DURUMU TARTIŞMA KONUSU

Uzmanlar, bu tür arızaların uçuş güvenliği açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerken, Japonya’nın uzun süredir kullandığı F-15 filosunun bakım ve modernizasyon ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TARTIŞMA

Japon pilotlarının riskli görev geçmişine de dikkat çekilirken, II. Dünya Savaşı’ndaki kamikaze görevleri hatırlatıldı. Ancak günümüzde yaşanan teknik sorunların doğrudan bu tarihsel bağlamla ilişkilendirilmesi tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor

Saldırının arkasında hangi ülke var? Herkes İran diyor ama...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcunun İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu