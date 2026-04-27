Otomotiv devi Honda'dan 23 yıl sonra veda

Honda, Güney Kore’de otomobil satışlarını 2026 sonu itibarıyla durdurma kararı aldı.

  • Honda, Güney Kore'deki otomobil satış faaliyetlerini 2026 yılı sonunda tamamen durduracak.
  • Honda, Güney Kore'de motosiklet iş koluna odaklanacak ve bu alandaki faaliyetlerini güçlendirecek.
  • Honda, mevcut müşterilerine araç servisi, bakım ve yedek parça desteğini sürdürecek.

Japon otomotiv üreticisi Honda, Güney Kore pazarındaki otomobil satış faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Şirket, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, merkezi Seul’de bulunan Honda Kore’nin otomobil satış operasyonlarının 2026 yılının sonunda tamamen duracağını duyurdu.

Honda, kararın arkasında küresel ve Güney Kore otomobil pazarında yaşanan değişimlerin yanı sıra, orta ve uzun vadede rekabet gücünü artırma hedefiyle kaynakların daha verimli alanlara yönlendirilmesi gerektiğini belirtti. Şirket, kapsamlı değerlendirmeler sonucunda bu adımı attığını açıkladı.

Öte yandan Honda, otomobil satışlarını durdurmasına rağmen mevcut müşterilerini desteklemeyi sürdürecek. Şirket, araç servisi ve bakım hizmetleri, yedek parça temini ve garanti kapsamındaki desteklerin devam edeceğini bildirdi.

Honda Kore’nin bundan sonraki süreçte motosiklet iş koluna daha fazla odaklanacağı ve bu alandaki faaliyetlerini güçlendireceği ifade edildi. Şirket, Güney Kore’deki müşterilere daha cazip ürünler sunmayı ve hizmet kalitesini artırmayı hedefliyor.

HONDA’NIN TÜRKİYE PERFORMANSI DA DİKKAT ÇEKİYOR

Honda’nın Türkiye pazarındaki performansı da son dönemde zayıf seyrediyor. Markanın amiral modeli olan Civic’in Türkiye’deki satışlarını durdurma kararı alan şirket, yatırımlarını motosiklet segmentine kaydırmıştı.

Özet: Honda, küresel strateji değişikliği kapsamında Güney Kore’de otomobil satışlarını sonlandırırken, motosiklet odaklı büyüme planına yöneliyor.

