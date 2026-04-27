COP31 şampiyonu Samed Ağırbaş'tan Güney Kore'de yoğun diplomasi trafiği

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, 21–25 Nisan 2026 tarihleri arasında Güney Kore’nin Yeosu şehrinde düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İklim Haftası kapsamında çok katmanlı temaslar, üst düzey görüşmeler ve uygulama odaklı programlara katılım sağladı.

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın küresel ölçekte karşılık bulan adımları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sıfır Atık Vakfı, iklim diplomasisini somut uygulamalarla güçlendirme hedefiyle uluslararası platformlarda etkin rol almaya devam ediyor.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Güney Kore’de düzenlenen İklim Haftası kapsamında yoğun bir diplomasi ve uygulama odaklı program gerçekleştirdi. Küresel iklim eyleminin müzakere aşamasından uygulama safhasına taşınmasına odaklanan görüşme ve etkinlikler çerçevesinde Ağırbaş, Güney Kore’de kamu, özel sektör ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelerek Türkiye’de 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) sürecine yönelik somut iş birliklerinin güçlendirilmesine öncülük etti.

"İNSANIN OLDUĞU HER YERDE OLMAK İSTİYORUZ"

Güney Kore’deki temaslara ilişkin değerlendirme yapan Ağırbaş, Sıfır Atık Hareketi’nin kıtaları aşarak artık bir dünya markası haline geldiğini belirterek “Yeosu’da Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen İklim Haftası’ndaydık. Sivil toplum kuruluşları, devlet yetkilileri ile görüştük. Sivil sesleri, farklı grupların temsilcileriyle bir araya gelerek ortak noktada buluşmaya çalışıyoruz” dedi.

40’tan fazla sivil toplum örgütü liderinin katıldığı toplantıda sıfır atık süreçlerini 360 derece ele aldıklarını belirten Ağırbaş, “Aynı zamanda iklim eylem haftasının açılış konuşmasını gerçekleştirdik. Yapmış olduğumuz ikili görüşmelerde küresel adalet çağrımızı yineleyerek sıfır atık bağlamında yapacağımız çalışmaları ele aldık. Bizim için dünyanın bütün kıtaları önemli. İnsanın olduğu her yerde olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"

Yeosu’daki Birleşmiş Milletler İklim Haftası oldukça verimli geçtiğini belirten Ağırbaş, şunları söyledi:

“Sıfır Atık Vakfı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile beraber ortak etkinlik düzenledik. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte sıfır atığın geleceğini ve var olan durumunu konuştuk. Gittiğimiz bütün toplantılarda çözüm masasını artık Türkiye olarak biz kuruyoruz. İnsani diplomaside, çevre diplomasisinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde dönüm noktasındayız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde dünyaya daha çok eserler bırakacağız. Bunlar bizden sonra gelecek nesiller için önemli adımlar olacak.”

"İKLİM DİPLOMASİSİNDE DAHA GÜÇLÜ VE KARARLI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Ağırbaş, Marakeş Ortaklığı paydaşlarıyla gerçekleştirilen toplantıya başkanlık ederek, COP31 Küresel İklim Eylem Gündemi’nin vizyonunu ve önceliklerini paylaştı.

Toplantıda, iklim eyleminin daha kapsayıcı, insan odaklı ve günlük yaşamla doğrudan bağlantılı bir yapıya kavuşturulması gerektiği vurgulandı. Özellikle gençler, bilim insanları, yerel topluluklar ve kırılgan grupların karar alma süreçlerine daha güçlü şekilde dahil edilmesinin gerekliliği öne çıktı.

Ağırbaş programa ilişkin, “Görüşmemizde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ve COP31 Başkanımız Sayın Murat Kurum’un liderliğinde COP31 yolculuğumuzda iklim eylemini nasıl daha ileriye taşıyacağımıza dair vizyonumuzu ve stratejik önceliklerimizi doğrudan paylaşma fırsatı bulduk. Toplantı süresince, COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak ortaya koyduğumuz Küresel İklim Eylem Gündemi vizyonumuzu aktarırken, Yeosu’daki temaslarımızın ve planlanan faaliyetlerimizin Antalya’daki büyük zirveye nasıl temel oluşturacağına odaklandık. Yeosu’dan Antalya’ya uzanan bu köprüde, paydaşlarımızın katkılarıyla iklim diplomasisinde çok daha güçlü ve kararlı adımlar atacağız” değerlendirmesinde bulundu.

"İKLİM ÇÖZÜMLERİNİ KAĞIT ÜZERİNDE BIRAKMAYIP HIZLA HAYATA GEÇİRMELİYİZ"

İklim Haftası kapsamında düzenlenen “Uygulamada Ölçeklenmenin Önünün Açılması” başlıklı Etki Diyaloğu oturumunda ana konuşmacı olarak yer alan Ağırbaş, iklim çözümlerinin artık mevcut olduğunu, önceliğin bu çözümlerin küresel ölçekte hayata geçirilmesi olduğunu belirtti.

Enerji, sanayi, gıda sistemleri, altyapı ve insan gelişimi gibi alanlarda ilerlemenin hızlandırılması için kamu politikaları ile özel sektör yatırımlarının uyumlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Ağırbaş, finansman, teknoloji ve yönetişim alanlarındaki engellerin kaldırılmasının kritik önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca, yatırım yapılabilir projelerin artırılması ve iklim çözümlerinin ölçeklenebilir hale getirilmesi için çok paydaşlı iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İklim eyleminde uygulama stratejilerini paylaşan Ağırbaş, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Konuşmamda, elimizdeki iklim çözümlerini kağıt üzerinde bırakmayıp hızla hayata geçirmemiz gerektiğini vurguladım. Artık sadece vaatlere değil, bu çözümleri dünya genelinde yaygınlaştıracak büyük yatırımlara ve güçlü iş birliklerine ihtiyacımız var. Özel sektörün enerjisini ve sermayesini doğru politikalarla birleştirerek, iklim projelerini herkes için ulaşılabilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. COP31 yolunda, iş dünyasıyla omuz omuza vererek Yeosu’da planladığımız adımları Antalya’da somut başarılara dönüştüreceğiz” dedi.

ÜST DÜZEY İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATILDI

Ağırbaş, program kapsamında uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileriyle bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

Under2 Coalition, ICLEI Küresel Ağı, UNFCCC üst yönetimi ve COP31 Gençlik İklim Şampiyonu ile yapılan görüşmelerde;

Yerel yönetimlerin iklim eylemindeki rolü,

Gençlerin karar alma süreçlerine entegrasyonu,

Çok katmanlı yönetişim modelleri,

Metan emisyonlarının azaltımı ve veri şeffaflığı,

Döngüsel ekonomi ve sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması

gibi başlıklarda iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmelerde, COP31’e giden süreçte küresel iklim eyleminin daha kapsayıcı, ölçülebilir ve uygulanabilir bir yapıya kavuşturulması yönünde ortak irade ortaya konuldu.

Under2 Coalition görüşmesine ilişkin Ağırbaş, “İklim Şampiyonları ekibiyle uzun yıllardır sürdürdüğü güçlü ortaklık için teşekkürlerimizi ilettik. Özellikle metan emisyonlarının azaltılması, yanlış bilgilendirmeyle mücadele ve yerel yönetimlerin iklim eylemine katılımı konularını masaya yatırdık. COP31 yolunda, yerel yönetimlerin gücünü ve bu vizyoner iş birliklerini Antalya’ya taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

FARKLI PAYDAŞLARI BİR ARAYA GETİRMEK İKLİM EYLEMİ AJANDASININ EN ÖNEMLİ YAPI TAŞLARINDAN

ICLEI Genel Sekreter Yardımcısı ve ICLEI Güney Asya İcra Direktörü Emani Kumar ile İklim Şampiyonları ekibiyle uzun yıllardır sürdürülen ortaklık ve “İnsani Yerleşimler” konularını ele alan Ağırbaş, “Yerel yönetimleri ve farklı paydaşları bir araya getirme konusundaki başarılarının, iklim eylemi ajandamızın en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurguladık. Şehirlerin ve yerel yönetimlerin gücüyle, COP31 yolunda çok daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmek için iş birliğimizi güçlendirerek sürdürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Yardımcısı Noura Hamladji ile COP31 hazırlık süreçleri ve iklim diplomasisindeki öncelikleri masaya yatıran Ağırbaş görüşmede; İklim Eylemi Gündemi kapsamındaki öncelikleri, taraflar ve taraf dışı paydaşlar arasındaki iş birliğini özellikle özel sektör odağında güçlendirecek adımları vurguladı.

"GENÇ PERSPEKTİFİ VE DİNAMİZMİ SÜRECİN HER AŞAMASINA DAHİL EDİLMELİ"

Ağırbaş, COP31 Yüksek Düzeyli Gençlik İklim Şampiyonu Sally Higgins ile görüşmesinde ise gençlerin iklim politikalarına katılımını güçlendirecek stratejik iş birliği alanlarını değerlendirdiklerini belirterek, “Genç perspektifini ve dinamizmini sürecin her aşamasına dahil ederek iklim eyleminin etkisini artıracak adımları ele aldık. COP31 hazırlıklarımızda gençlerimizin vizyonunu merkeze alıyor; Antalya’da somut adımlar atmak için kararlılıkla ilerliyoruz” dedi.

SAĞLIK,İKLİM VE ATIK YÖNETİMİ İLİŞKİSİNE DAKLANAN UYGULAMA LABORATUVARI

Güney Kore’deki programında Ağırbaş, aşırı hava olaylarının sağlık üzerindeki etkileri ve atık yönetiminin bu süreçteki rolünü ele alan Uygulama ve Yatırım Laboratuvarı oturumunun açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasında, iklim değişikliğinin doğrudan bir halk sağlığı meselesi haline geldiğine dikkat çeken Ağırbaş, etkin atık yönetiminin; hastalıkların önlenmesi, çevresel risklerin azaltılması ve dirençli sağlık sistemlerinin kurulması açısından kritik bir araç olduğunu vurguladı.

Açık depolama ve yakma uygulamalarının sonlandırılması, döngüsel ekonomi çözümlerinin yaygınlaştırılması ve sektörler arası iş birliklerinin güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Ağırbaş, “Yeosu 3. İklim Haftası kapsamında düzenlenen Uygulama ve Yatırım Laboratuvarı oturumunda, ulusal platformlar ve politika yapıcılarla birlikte iklim dirençli bir gelecek vizyonuna odaklandık. İklim olaylarının halk sağlığı sistemleri üzerindeki etkilerini değerlendirdiğimiz bu süreçte, uygulama engellerini aşacak somut çözüm yollarını ve stratejik müdahale yöntemlerini ele aldık. İklim çözümlerini sahada somut projelere dönüştürerek COP31 yolunda icraat odaklı bir geleceği kararlılıkla inşa ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AÇILIŞ OTURUMU'NDA 4 BAŞLIĞA DİKKAT ÇEKİLDİ

İklim Haftası’nın resmi açılış töreninde konuşmacı olarak yer alan Ağırbaş, Paris Anlaşması hedeflerine ulaşılması için devlet dışı aktörlerin rolüne dikkat çekti. İklim eyleminin güvenilirliğinin; toplumun günlük yaşamında somut karşılık bulmasıyla mümkün olacağını belirten Ağırbaş, dört temel öncelik alanını öne çıkardı:

Sıfır atık ve döngüsel ekonomi,

Gençlik ve eğitim,

Gıda güvenliği,

İklime dirençli şehirler.

Bu alanlarda geliştirilecek somut projelerin, küresel iklim hedeflerine ulaşılmasında belirleyici olacağı ifade edildi.

Ağırbaş, “Yeosu’da, 3. İklim Haftası kapsamında gerçekleştirilen Uygulama Forumu Yüksek Düzeyli Töreni’ne katılarak, konuşmamızı gerçekleştirdik. Oturumda, gıda güvenliğinden şehirlerimizin iklim direncine, gençlerin yeşil ekonomideki liderliğinden sıfır atığın sağlığımız üzerindeki etkilerine kadar pek çok hayati konuyu kapsamlı şekilde ele aldık. COP31 yolunda; vizyonumuzu gerçek icraatla buluşturuyor, her kesimi kapsayan ve sahada karşılık bulan bir geleceği kararlılıkla inşa ediyoruz” açıklamasında bulundu. Oturumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank da bir konuşma yaptı.

Yeosu’da COP31 kapsamında düzenlenen Sıfır Atık Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları (CHLC) Etkinliğinde de bir açılış konuşması yapan Ağırbaş, sıfır atığın eylem gündemine entegrasyonu ile döngüsel ve insan odaklı iklim eyleminin hızlandırılmasının önemine dikkat çekerek, “COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu olarak temel vizyonumuz; sıfır atık ilkelerinin sadece stratejik belgelerde kalmaması, iklim eyleminin tam merkezine yerleşerek daha dirençli bir geleceğin kapılarını aralamasıdır” dedi.

SAHA ZİYARETLERİ İLE UYGULAMA ÖRNEKLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Yeosu Şehri Atık İşleme Tesisi’ne bir ziyaret gerçekleştiren Ağırbaş, “Ziyaretimizde; atıkların geri dönüşüm döngüsüne kazandırılması ve ileri teknolojiyle enerjiye dönüştürülmesi süreçlerini yerinde gözlemledik. COP31 yolunda; atığın kaynağa dönüştüğü bu bütünsel modellerin yaygınlaşmasını hedefliyor, şehirlerimizi daha dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe hazırlıyoruz” dedi.

Ağırbaş son olarak Yeşil İklim Fonu Çok Taraflı Yönetişim Başkanı Exsley Taloiburi ile bir araya gelerek ikili bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede; küçük ada devletlerinin iklim risklerine karşı Sıfır Atık vizyonu eksenindeki çözüm modelleri değerlendirdi, COP31 sürecinde yürütebilecek stratejik iş birlikleri ele alındı.

Ağırbaş, “Kimseyi geride bırakmayan bir iklim eylemi için sahadaki tecrübemizi paylaşıyor, dayanışmamızı ortak projelerle güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz” mesajını verdi.