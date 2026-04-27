Mansur Yavaş cephesinden "Her koşulda adayım" iddiasına yanıt

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin “Her koşulda adayım” dediği iddialarını yalanlayarak, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmede de, belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da adaylık konusu hiç gündeme gelmemiştir" açıklamasında bulundu.

  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın 'her koşulda adayım' dediği iddiasını yalanladı.
  • Açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmede ve belediye başkanları toplantısında adaylık konusunun gündeme gelmediği belirtildi.
  • Mansur Yavaş, CHP belediye başkanları buluşmasında 'makamı terk etmeye hazırız' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olacağını söylediğine yönelik haberler sonrası açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin haberler yalanlanarak, şunlar kaydedildi:

"ADAYLIK KONUSU GÜNDEME GELMEDİ"

"Bugün Yeni Şafak gazetesinde yer alan 'Yavaş, her koşulda adayım dedi' iddialarına ilişkin haber gerçeği yansıtmamaktadır. CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile gerçekleştirilen görüşmede de, belediye başkanlarıyla yapılan toplantıda da adaylık konusu hiç gündeme gelmemiştir. Sayın Mansur Yavaş’ın önceliği ve tek gündemi, Ankara halkına kesintisiz ve en iyi şekilde hizmet etmektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"MAKAMI TERK ETMEYE HAZIRIZ"

Öte yandan; Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen CHP’nin belediye başkanları buluşmasında yaptığı konuşmada, “Seçilmiş belediye başkanlarımızın itibarı, hepimizin itibarı, oturduğumuz makamların çok üstündedir. Makamı terk etmeye hazırız itibarımız için. Elbette suç işleyen cezasını çeker. Ama suç işlemeyen birine keyfi muamele ederseniz, onu itibarsızlaştırırsanız, bunun adı hukuk falan değildir. Yolsuzluk yapanın partisi olmaz, Allah belasını versin, kim olursa olsun. Cumhuriyet Halk Partili de olsa hesabını verecek ama AK Partililer de hesap verecek” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA
