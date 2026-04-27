Taksi şoförü intihar etmek üzere olan yolcusunu son anda kurtardı

Çin’in Hunan eyaletinde gece saatlerinde yaşanan olay, bir taksi şoförünün dikkati sayesinde trajediye dönüşmeden engellendi. Yolcusunun hayatına son vermek üzere olduğunu fark eden sürücü, hızlı ve kararlı bir müdahalede bulundu.

ŞOFÖR DURUMU HEMEN FARK ETTİ

Görüntülerde, taksideki kadının davranışlarından şüphelenen şoförün durumu fark ettiği ve hemen harekete geçtiği anlar yer alıyor. Sürücünün, kadını yalnız bırakmamak için araçtan indiği ve fiziksel olarak müdahale ederek tehlikeyi önlediği görülüyor.

HEMEN ORAYA KOŞTULAR

Olayın ardından çevredeki kişilerin de yardıma geldiği, kadının güvenli bir şekilde kontrol altına alındığı anlar kameralara yansıdı.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Taksi şoförünün soğukkanlı ve dikkatli davranışı, olası bir facianın önüne geçerken, yaşananlar izleyenler tarafından takdirle karşılandı.

