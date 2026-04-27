İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı
ABD’nin deniz ablukasına rağmen İran’ın en az 4,6 milyon varil ham petrol sevk ettiği ortaya çıktı. Bazı tankerlerin takip sistemlerini kapatarak ablukayı aştığı belirtilirken, bu durum küresel piyasalarda beklenen arz şoku endişesini azalttı. Petrol fiyatlarının kısa vadede sert yükselme ihtimali zayıflarken, bölgede artan gerilim risklerin sürdüğüne işaret ediyor.
- İran, ABD ablukasına rağmen en az 4,6 milyon varil ham petrol sevk etti.
- İran, Hürmüz Boğazı'ndaki kısıtlamaları hafifletme karşılığında ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını teklif etti.
- İranlı yetkililer, petrol altyapısına yönelik saldırılara 'bir kuyuya karşılık dört kuyu' şeklinde sert karşılık verileceği uyarısında bulundu.
ABD’nin deniz ablukasına rağmen İran’ın petrol ihracatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Son veriler, Tahran’ın küresel enerji piyasalarını sarsabilecek bir arz şokunu şimdilik engellediğini gösteriyor.
MİLYONLARCA VARİL PETROL SEVK EDİLDİ
Tanker takip verileri ve uydu görüntülerine göre İran, son günlerde ihracat terminallerinden en az 4,6 milyon varil ham petrol yükledi. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki bu sevkiyata ek olarak, 4 milyon varilin daha ablukayı aşarak uluslararası sulara ulaştığı belirtiliyor.
Bazı tankerlerin ise takip sistemlerini kapatarak (“karartma”) denetimden kaçtığı ve kargolarını bu şekilde teslim ettiği ifade ediliyor.
HÜRMÜZ BOĞAZI AVANTAJI
İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kuzey kıyısındaki coğrafi konumu, bu tür kaçış yöntemlerini kolaylaştırıyor. Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan boğaz çevresinde ABD’nin baskısı artarken, İran’ın esnek ihracat ağı dikkat çekiyor.
PİYASALAR RAHATLADI
Bu gelişmeler, küresel piyasalarda beklenen ani arz şoku korkusunu zayıflattı. Petrol fiyatlarının kısa vadede rekor kırma ihtimali düşerken, yatırımcıların beklentileri de aşağı yönlü revize edildi.
Uzmanlara göre İran’ın ihracatını tamamen durduramayan abluka, piyasada “kısmi ama kontrol edilebilir risk” algısı oluşturdu.
İRAN’DAN TEKLİF: HÜRMÜZ KARŞILIĞINDA ABLUKA KALKSIN
Öte yandan İran, Pakistan aracılığıyla ABD’ye yeni bir teklif sundu. Buna göre Tahran, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaları hafifletmeye hazır olduğunu belirtirken, karşılığında ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını talep etti. Ancak teklifin nükleer programı kapsamaması, Washington tarafından kabul edilmesini zorlaştırıyor.
GERİLİM TIRMANABİLİR
İranlı yetkililer, petrol altyapısına yönelik olası saldırılara sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. “Bir petrol kuyusuna karşılık dört kuyu” söylemi, olası bir tırmanışın sinyali olarak yorumlandı. Rusya ve Umman ise bölgede diplomasi çağrısı yaparak, deniz yollarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.
PİYASA MESAJI NET
Uzmanlara göre petrol fiyatlarının kısa sürede sert yükselmesi için daha büyük bir kriz gerekiyor. Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapanması, doğrudan altyapı saldırıları ya da diplomatik sürecin çökmesi gibi gelişmeler olmadan, fiyatlarda ani sıçrama beklenmiyor.