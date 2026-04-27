İran, ABD ablukasına rağmen 4 milyon varil petrol sevkiyatı yaptı

ABD’nin deniz ablukasına rağmen İran’ın petrol ihracatını sürdürdüğü ortaya çıktı. Son veriler, Tahran’ın küresel enerji piyasalarını sarsabilecek bir arz şokunu şimdilik engellediğini gösteriyor.

MİLYONLARCA VARİL PETROL SEVK EDİLDİ

Tanker takip verileri ve uydu görüntülerine göre İran, son günlerde ihracat terminallerinden en az 4,6 milyon varil ham petrol yükledi. Yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki bu sevkiyata ek olarak, 4 milyon varilin daha ablukayı aşarak uluslararası sulara ulaştığı belirtiliyor.

Bazı tankerlerin ise takip sistemlerini kapatarak (“karartma”) denetimden kaçtığı ve kargolarını bu şekilde teslim ettiği ifade ediliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI AVANTAJI

İran’ın Hürmüz Boğazı’nın kuzey kıyısındaki coğrafi konumu, bu tür kaçış yöntemlerini kolaylaştırıyor. Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan boğaz çevresinde ABD’nin baskısı artarken, İran’ın esnek ihracat ağı dikkat çekiyor.

PİYASALAR RAHATLADI

Bu gelişmeler, küresel piyasalarda beklenen ani arz şoku korkusunu zayıflattı. Petrol fiyatlarının kısa vadede rekor kırma ihtimali düşerken, yatırımcıların beklentileri de aşağı yönlü revize edildi.

Uzmanlara göre İran’ın ihracatını tamamen durduramayan abluka, piyasada “kısmi ama kontrol edilebilir risk” algısı oluşturdu.

İRAN’DAN TEKLİF: HÜRMÜZ KARŞILIĞINDA ABLUKA KALKSIN

Öte yandan İran, Pakistan aracılığıyla ABD’ye yeni bir teklif sundu. Buna göre Tahran, Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamaları hafifletmeye hazır olduğunu belirtirken, karşılığında ABD’nin deniz ablukasını kaldırmasını talep etti. Ancak teklifin nükleer programı kapsamaması, Washington tarafından kabul edilmesini zorlaştırıyor.

GERİLİM TIRMANABİLİR

İranlı yetkililer, petrol altyapısına yönelik olası saldırılara sert karşılık verileceği uyarısında bulundu. “Bir petrol kuyusuna karşılık dört kuyu” söylemi, olası bir tırmanışın sinyali olarak yorumlandı. Rusya ve Umman ise bölgede diplomasi çağrısı yaparak, deniz yollarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

PİYASA MESAJI NET

Uzmanlara göre petrol fiyatlarının kısa sürede sert yükselmesi için daha büyük bir kriz gerekiyor. Hürmüz Boğazı’nın tamamen kapanması, doğrudan altyapı saldırıları ya da diplomatik sürecin çökmesi gibi gelişmeler olmadan, fiyatlarda ani sıçrama beklenmiyor.