İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Mersin’in Mut ilçesinde mermer taşıyan ve freni boşalan TIR, yapım aşamasında bulunan kaçış rampasının istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’da bulunan mermerlerin o sırada otomobilde bulunan duvar işçilerinin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
YAPIM AŞAMASINDAKİ KAÇIŞ RAMPASININ İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI
Kaza, akşam saatlerinde Mut'a bağlı D-715 karayolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Karaman istikametinden gelen Y.G. idaresindeki mermer taşı yüklü TIR, freninin boşalmasının ardından yapım aşamasında bulunan kaçış rampasının istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın taşımış olduğu mermerler o sırada otomobilde bulunan duvar işçilerinin üzerine düştü.
3 İŞÇİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede işçi Zafer Gezer’in (38) hayatını kaybettiğini, B.Ç. ve M.T.D. ile birlikte TIR şoförü Y.G.’nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Zafer Gezer’in cenazesi incelenmek üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlattı.