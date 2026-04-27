İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı

İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı Haber Videosunu İzle
İstinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü; 1 ölü, 3 yaralı
Mersin’in Mut ilçesinde mermer taşıyan ve freni boşalan TIR, yapım aşamasında bulunan kaçış rampasının istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’da bulunan mermerlerin o sırada otomobilde bulunan duvar işçilerinin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

  • Mersin'de freni boşalan mermer yüklü TIR, istinat duvarına çarptı; mermerler otomobildeki işçilerin üzerine düştü.
  • Kazada işçi Zafer Gezer (38) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
  • TIR şoförü Y.G. ile işçiler B.Ç. ve M.T.D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Mersin’de istinat duvarına çarpan TIR'daki mermerler, otomobildekilerin üzerine düştü, 1 kişi hayatını kaybetti ölü, 3 kişi yaralandı.

YAPIM AŞAMASINDAKİ KAÇIŞ RAMPASININ İSTİNAT DUVARINA ÇARPTI

Kaza, akşam saatlerinde Mut'a bağlı D-715 karayolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Karaman istikametinden gelen Y.G. idaresindeki mermer taşı yüklü TIR, freninin boşalmasının ardından yapım aşamasında bulunan kaçış rampasının istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın taşımış olduğu mermerler o sırada otomobilde bulunan duvar işçilerinin üzerine düştü.

3 İŞÇİDEN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı incelemede işçi Zafer Gezer’in (38) hayatını kaybettiğini, B.Ç. ve M.T.D. ile birlikte TIR şoförü Y.G.’nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Zafer Gezer’in cenazesi incelenmek üzere morga götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rubio'ya göre İran 'ABD ile anlaşma' konusunda ciddi

İran'ın umutlandıran teklifine ABD'den ilk yanıt geldi
Pakistan, Afganistan'ı topçu atışlarıyla vurmaya başladı

Bir savaş daha patlak veriyor! Komşu ülkeyi top ve roketle vurdu
Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt

Kaymakamdan milletvekiline tepki çekecek yanıt: Kes lan
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Okan Buruk'tan ''Hedef 26'' paylaşımı

Paylaşımıyla taraftarı coşturdu
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Kalp krizi sonrası nakil böbreği iflas etti: Sağlığıma kavuşursam kana kana su içeceğim

Kalp krizi sonrası hayatı kabusa döndü! Tek hayali kana kana su içmek
Arakçi ile görüşen Putin'den Trump'ı kızdıracak sözler: Her şeyi yaparız

Putin'den Trump'ı zora sokacak İran çıkışı: Her şeyi yaparız

Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

İşte Yasin Kol'un çok tartışılacak derbi notu

Bahreyn, 'İran'a destek ve ülke aleyhine faaliyet' gerekçesiyle 69 kişiyi vatandaşlıktan çıkardı

"İran destekçisisiniz" deyip onlarca kişiyi vatandaşlıktan attılar