İstanbul Valiliği: Beykoz'daki Orman Yangını Yeniden Kontrol Altına Alındı

(İSTANBUL ) İstanbul Valiliği, Beykoz Kılıçlı Mahallesi'nde dün 15.50 sıralarında başlayan; karadan ve havadan müdahale ile 18.30 gibi kontrol altına alınan ancak daha sonra rüzgarın etkisiyle yeniden etkisini artıran yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar gördü.

Beykoz yangınıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan son açıklama şöyle:

"Beykoz İlçesi Kılıçlı Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan ve saat 18.30 sıralarında kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın etkisiyle tekrar etkili olmuştur."

"Soğutma çalışmaları devam etmektedir"

Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahale ettiği yangın, saat 01.00 sıralarında yeniden kontrol altına alınmış olup, bölgede soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Yangına 3 helikopter, 51 araç ve 146 personel müdahale etmiş olup, yangında 14 hektarlık ağaçlandırma sahası ve makilik alan zarar görmüştür"

Kaynak: ANKA
