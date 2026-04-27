Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği derbi, dünya basınında “tek taraflı mücadele” olarak yorumlanırken, sarı-kırmızılıların şampiyonluğa çok yaklaştığı vurgulandı. İşte atılan manşetler...

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbi, yalnızca Türkiye’de değil dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu oyun ve skor, uluslararası medyada dikkat çekici yorumlara neden oldu.

GALATASARAY’DAN NET GALİBİYET

RAMS Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray, baştan sona üstün bir performans sergiledi. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira’nın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 74’e yükseltti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

“AŞILAMAZ AVANTAJ” YORUMU

İspanyol basını, Galatasaray’ın elde ettiği farkın altını çizdi. AS gazetesi, sarı-kırmızılıların bu galibiyetle “neredeyse aşılmaz bir avantaj” yakaladığını yazdı.

OSIMHEN DETAYI ÖNE ÇIKTI

MARCA ise Victor Osimhen’in performansına vurgu yaparak, “Galatasaray’ın Osimhen’e neden yüksek bonservis ödediği bir kez daha görüldü” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK ADIM”

Alman basınından SPOX, Galatasaray’ın bu galibiyetle şampiyonluğa çok yaklaştığını belirtirken, Kicker ise “Sonuç neredeyse belli” ifadelerini kullandı.

“TEK TARAFLI DERBİ”

İtalyan basınından Calciomercato, karşılaşmayı “tek taraflı bir mücadele” olarak tanımladı. Fransız basını da Galatasaray’ın “ezici üstünlükle kazandığını” vurguladı.

LİDERLİK PEKİŞTİ

BBC ise Galatasaray’ın aldığı galibiyetle liderliğini sağlamlaştırdığını yazarken, L’Equipe sarı-kırmızılıların şampiyonluğa çok yaklaştığını belirtti.

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
56 değil sanki 26! Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!

Jennifer Lopez kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı!