Hakem Yasin Kol'un derbi notu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray evinde ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

YASİN KOL KARARLARIYLA TARTIŞILDI

Sarı-kırmızılıların rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardığı maça hakem performansı damga vurdu. Hakem Yasin Kol, çaldığı ve çalmadığı düdüklerle maç sonunda eleştirilerin odağı oldu.

MHK'DAN YASİN KOL'A TAM NOT

Bu gelişmeler üzerine Merkez Hakem Kurulu'nun Yasin Kol için hazırladığı rapor da belli oldu. HT Spor'un haberine göre; MHK, Yasin Kol’un performansından oldukça memnun kalarak Yasin Kol’a yüksek bir not verdi. Haberde, Yasin Kol'a gelecek haftalarda da önemli maçlardan birinde görev verileceği belirtildi.