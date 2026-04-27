Mücteba Hamaney gerçekten öldü mü? Şehitler anıtındaki fotoğraf ortalığı karıştırdı

İran’da dikkat çeken bir görüntü, ülkenin en üst düzeyindeki liderlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Resmi olarak mart ayında “Rehber” ilan edilen Mücteba Hamaney’in, şehitler adına hazırlanan bir anıtta fotoğrafının yer alması kafa karışıklığına yol açtı.

Görüntülerde, şehitler için oluşturulan anıtta çok sayıda fotoğraf arasında Mücteba Hamaney’e ait olduğu belirtilen kare dikkat çekiyor. Bu durum, “yaşıyor mu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İRAN’IN YENİ LİDERİ AMA ORTADA YOK

İran’da Şubat 2026’da düzenlenen ABD-İsrail saldırısında Ali Hamaney’in öldürülmesinin ardından, ülkenin yeni dini lideri olarak oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti.

Ancak dış basına yansıyan haberlere göre, yeni lider uzun süredir kamuoyu önüne çıkmadı ve sağlık durumu ile ilgili çelişkili bilgiler bulunuyor.

Bazı analizlerde, Hamaney’in ağır yaralı olduğu ve bu nedenle görünmediği öne sürülürken, bazı kaynaklar ise ülke yönetiminde fiili gücün Devrim Muhafızları’na geçtiğini savunuyor.

ANITTAKİ FOTOĞRAF NE ANLAMA GELİYOR?

Şehitler anıtında yer aldığı görülen fotoğraf, İran’da iki farklı yorumu beraberinde getirdi:

- Bir kesim bunun “yaşayan şehit” kavramı kapsamında sembolik bir kullanım olduğunu savunuyor

- Diğer kesim ise bunun, Hamaney’in durumuna dair daha ciddi bir gelişmenin işareti olabileceğini düşünüyor

İran yönetimi ise konuya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

LİDER VAR AMA GÖRÜNMÜYOR

Dış basındaki analizlerde, Hamaney’in seçilmesine rağmen kamuoyunda görünmemesi, konuşmalarının doğrudan değil dolaylı yollarla iletilmesi ve devlet içinde güç dengesinin değişmesi dikkat çekiyor. Bu durum, İran’da “görünmeyen lider” tartışmasını da beraberinde getirmiş durumda.

BELİRSİZLİK BÜYÜYOR

Ortaya çıkan görüntüler, İran’daki güç yapısına ve yeni liderin gerçek durumuna ilişkin soru işaretlerini artırırken, resmi sessizlik tartışmaları daha da derinleştiriyor.

