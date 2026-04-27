Haberler

Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin uzatma dakikalarında Samsunspor 1 gol, Alanyaspor ise 2 gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 3-2'lik skorla kazandı.

DAKİKA 90'DAN SONRA TAM 3 GOL

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Elayis Tavsan, 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Ev sahibi Alanyaspor'un golleri 90+6'ncı dakikada Güven Yalçın ve 90+7'nci dakikada Meschack Elia'dan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 45'e yükseltti. Corendon Alanyaspor ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Corendon Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise lider Galatasaray'ı ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

