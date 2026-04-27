Alanyaspor-Samsunspor maçında yok yok! Uzatma anlarında tam 3 gol

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Corendon Alanyaspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 3-2'lik skorla kazandı.

DAKİKA 90'DAN SONRA TAM 3 GOL

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Elayis Tavsan, 39. dakikada Olivier Ntcham ve 90+2. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti. Ev sahibi Alanyaspor'un golleri 90+6'ncı dakikada Güven Yalçın ve 90+7'nci dakikada Meschack Elia'dan geldi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetini alan Samsunspor, puanını 45'e yükseltti. Corendon Alanyaspor ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Corendon Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Samsunspor ise lider Galatasaray'ı ağırlayacak.