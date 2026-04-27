İsrail, Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ne saldırı başlattı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan’a yönelik saldırılarını genişleterek ülkenin doğusundaki Bekaa Vadisi’ne hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Açıklamada hedefin Hizbullah’a ait altyapı tesisleri olduğu öne sürüldü.

Dış basına yansıyan son dakika bilgilere göre, saldırılar yalnızca Bekaa ile sınırlı kalmadı; güney Lübnan’da da yoğun bombardıman sürdü. Ateşkesin uzatılmasına rağmen tarafların karşılıklı saldırıları devam ederken, son saldırılarda en az 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ATEŞKES KAĞIT ÜZERİNDE KALDI

ABD arabuluculuğunda 17 Nisan’da başlayan ve daha sonra uzatılan ateşkes, sahada sık sık ihlal ediliyor. İsrail, operasyonların “savunma” kapsamında olduğunu savunurken, Hizbullah da saldırılara karşılık vermeye devam ediyor. Uzmanlar, özellikle Bekaa Vadisi’ne yönelik saldırıların çatışmanın coğrafi olarak genişlediğine işaret ettiğini belirtiyor.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

Son haftalarda Lübnan genelinde artan saldırılar sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiği ifade ediliyor. Ateşkese rağmen süren saldırılar, Orta Doğu’daki çatışmanın daha geniş bir alana yayılabileceği endişelerini güçlendiriyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI VE ATEŞKES

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu. Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

Erdem Aksoy
