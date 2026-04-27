Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

İran’ın ABD’ye sunduğu yeni teklifte, hızlı anlaşma sağlamak için nükleer müzakerelerin geçici olarak ertelenmesi önerildi. Teklifte Hürmüz Boğazı’nın açılması ve savaşın sona erdirilmesi öncelik olarak yer aldı. Ancak bu adımın, ABD’nin İran üzerindeki baskı ve pazarlık gücünü zayıflatabileceği değerlendiriliyor. Washington’da konuya ilişkin kritik toplantı yapılması bekleniyor.

  • İran, ABD ile müzakerelerde nükleer konuyu geçici olarak geri plana bırakmayı ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ile savaşın sona erdirilmesini öncelikli hale getiren bir teklif sundu.
  • İran yönetimi içinde nükleer program konusunda hangi tavizlerin verileceğine dair görüş ayrılıkları bulunuyor.
  • ABD Başkanı Donald Trump'ın İran gündemiyle ulusal güvenlik ve dış politika ekibiyle Beyaz Saray'da bir Durum Odası toplantısı yapması bekleniyor.

İran’ın, ABD ile yürütülen müzakerelerde süreci hızlandırmak amacıyla nükleer konuyu geçici olarak geri plana bırakmayı önerdiği öne sürüldü. Teklifin, çatışmayı sona erdirecek hızlı bir anlaşma zemini oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE SAVAŞIN SONU ÖNCELİKTE

Axios’un ABD’li yetkililer ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Tahran yönetimi Washington’a sunduğu yeni teklifte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve savaşın sona erdirilmesini öncelik haline getirdi. Bu adımın, bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik bir hamle olduğu değerlendiriliyor.

“HIZLI ANLAŞMA” STRATEJİSİ

Haberde, İran’ın nükleer başlıkların daha sonraki bir aşamada ele alınmasını önerdiği aktarıldı. Bu yaklaşımın, tarafların önce çatışmayı sonlandıran bir çerçeve anlaşmaya ulaşmasını hedeflediği ifade edildi.

TAHRAN’DA GÖRÜŞ AYRILIĞI

İran yönetimi içinde nükleer program konusunda hangi tavizlerin verileceğine dair farklı görüşlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu nedenle nükleer dosyanın geçici olarak ertelenmesinin, iç dengeleri koruma amacı da taşıdığı vurgulanıyor.

ABD İÇİN RİSK: BASKI GÜCÜ AZALABİLİR

Analizlere göre Hürmüz Boğazı’nın açılması ve savaşın sona ermesi, ABD’nin İran üzerindeki stratejik baskısını zayıflatabilir. Özellikle zenginleştirilmiş uranyum stoklarının azaltılması ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması gibi başlıklarda Washington’ın pazarlık gücünün düşebileceği ifade ediliyor.

BEYAZ SARAY’DA KRİTİK TOPLANTI

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran gündemiyle ulusal güvenlik ve dış politika ekibiyle Beyaz Saray’da bir Durum Odası toplantısı yapmasının beklendiği bildirildi.

