Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Kim Milyoner Olmak İster’de 18 yaşındaki yarışmacı 1 milyon TL’lik soruya kadar yükseldi. Türkiye A Millî Takımı tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcunun sorulduğu kritik soruda ise risk almayan yarışmacı çekilmeyi tercih etti.

ATV ekranlarında Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında bu hafta dikkat çeken anlar yaşandı. Genç yarışmacı Ahmet Bera Sevim, sergilediği performansla 1 milyon TL’lik soruya kadar yükselerek geceye damga vurdu.

YARIŞMACI 1 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRDI

18 yaşındaki yarışmacı, yarışma boyunca soruları başarıyla geçerek büyük ödül sorusunu görmeye hak kazandı. 500 bin TL’lik kritik soruyu da doğru yanıtlayan Sevim, 1 milyon TL değerindeki sorunun açılmasını sağladı.

MİLYONLUK SORUDA FUTBOL DETAYI

Yarışmacının karşısına çıkan 1 milyon TL’lik soruda, “Türkiye A Millî Futbol Takımı tarihinde bir maçta hat-trick yapan ilk futbolcu hangisidir?” sorusu yöneltildi. Sorunun cevabından emin olamayan Sevim, risk almamayı tercih ederek yarışmadan çekildi.

DOĞRU CEVAP ZEKİ RIZA SPOREL ÇIKTI

Yarışmacı tahmin olarak Lefter Küçükandonyadis cevabını verdi ancak doğru yanıtın Zeki Rıza Sporel olduğu açıklandı.

Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcunun İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu
Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!

Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcunun İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu
Denizli'de birlikte alkol alan iki arkadaşın kavgasında kan aktı: 1 ölü

Birlikte alkol alan iki arkadaşın kavgasında kan aktı: 1 ölü
Galatasaray 3. golü atınca resmen delirdi

Önce yumrukladı sonrası daha bomba