Tekirdağ'da gölde toplu balık ölümleri yaşandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Ulaş Gölü'nde yaşanan toplu balık ölümleri üzerine ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Ergene ilçesi Ulaş Mahallesi'nde bulunan Ulaş Gölü'ne gelen bir vatandaş, gölde çok sayıda balığın öldüğünü fark edince durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile Ergene İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gölde inceleme yaparak hem sudan hem de ölü balıklardan örnekler aldı. Alınan numunelerin balık ölümlerinin nedeninin belirlenmesi amacıyla Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

Yetkililer, yapılacak analizlerin ardından balık ölümlerinin sebebine ilişkin net bulguların ortaya çıkacağını belirtti. - TEKİRDAĞ

