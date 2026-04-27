Haberler

Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 31. hafta maçında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Galatasaray, Cumartesi günü Samsunspor'u mağlup etmesi halinde Trendyol Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Konyaspor, 2-1'lik skorla kazandı.

TRABZONSPOR'U 'BERKAN KUTLU' DEVİRDİ

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 32 ve 40. dakikalarda Berkan Kutlu kaydetti. Trabzonspor'un tek golünü ise 79. dakikada Felipe Augusto attı.

8 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ SON BULDU

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un ligdeki 8 maçlık yenilmezlik serisi son buldu ve bordo-mavililer 65 puanda kaldı. Konyaspor ise ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Yeşil-beyazlılar, puanını da 40 yaptı. 

GALATASARAY KAZANIRSA ŞAMPİYON

Fenerbahçe'ye 7, Trabzonspor'a da 9 puan fark atan Galatasaray, gelecek hafta Samsunspor'u mağlup etmesi halinde Trendyol Süper Lig'deki 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

LİGDE SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin bir sonraki maç haftasında Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

