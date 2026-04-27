Halfeti Belediyesi'nde Yolsuzluk Operasyonu: 46 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, belediyenin önceki yönetim dönemine ilişkin yolsuzluk suçlamasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın da bulunduğu 46 kişi adliyeye sevk edildi.

Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2024 yılları arasında belediyede ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, eski belediye başkanı Şeref Albayrak'ın yanı sıra belediye encümen üyeleri ve çeşitli birimlerde görev yapan personelin de aralarında bulunduğu toplam 49 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 46 şüpheli Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında Birecik Adliyesi'ne sevk edildi. Adliye çevresinde toplanan bazı vatandaşlar, şüphelilere tepki gösterdi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürerken, soruşturma kapsamında firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
