Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, derbi sonrası yaptığı açıklamada İsmail Kartal’ın görevde olması halinde Galatasaray’ın bu kadar rahat kazanamayacağını savunurken, Fenerbahçe’de sorunun teknik direktörden öte yapısal olduğunu vurguladı.

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sarı-kırmızılıların puan farkını 7’ye çıkardığı karşılaşma sonrası Dilmen’in özellikle İsmail Kartal yorumu gündem oldu.

“ŞAMPİYONLUK ZATEN KABULLENİLMİŞTİ”

Sports Digitale’de konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki durumuna değinerek, “ Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor. Rakip 6 puan öndeydi ve aslında bu durum kabullenilmişti” ifadelerini kullandı.

“İSMAİL KARTAL OLSA GALATASARAY BU KADAR RAHAT OLMAZDI”

Deneyimli yorumcu, en çok konuşulan sözlerinden birinde teknik direktör tercihlerine dikkat çekti. Dilmen, “İddia ediyorum, İsmail Kartal olsa Galatasaray bu kadar rahat olamazdı, geçemezdi” diyerek tartışma yaratan bir değerlendirmede bulundu.

“SORUN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL”

Fenerbahçe’de yaşanan sorunların sadece teknik direktörle sınırlı olmadığını vurgulayan Dilmen, “Tedesco gider, Mourinho gelir yine bir şey değişmez. Bu yapı değişmeden sonuç farklı olmaz” dedi.

“PANİK KARARLARDAN KAÇINILMALI”

Yönetimsel kararlara da değinen Dilmen, aceleci adımların kulübe zarar verdiğini belirterek, “Panikle alınacak kararlar Fenerbahçe’yi daha da geriye götürür. Akil isimler devreye girip kulübe yol göstermeli” ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Savaş bitiyor mu? İran'dan ABD'ye hızlı barış teklifi

Dünya rahat bir nefes mi alacak? İran'dan ABD'ye ilginç teklif
Hizbullah, yaralılarını tahliye eden İsrail askerlerini böyle vurdu

Hizbullah'tan kanlı pusu! İsrail askerlerini tek tek böyle vurdular
Trump’a suikast iddiasında yeni perde: İsrail bağlantısı tartışılıyor

Saldırının arkasında hangi ülke var? Herkes İran diyor ama...

Haberler.com
500

Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Fenerbahçe'de sıcak saatler: Saran'ın koltuğuna sürpriz aday

Yolun sonuna geldi! İşte Saran'ın koltuğuna ilk aday

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Jhon Duran'dan Fener taraftarını çileden çıkaran yorum

Tek hareketiyle Fener taraftarını çıldırttı

Çin'de tuhaf görüntü! Uçak gemisine benzeyen kağıttan uçak yaptılar

Beyin yakan görüntü! Gerçek sonradan ortaya çıktı
Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada

Eski eş tek sözle sinir krizi geçirdi! Kaskla saldırı kamerada
Spor yaparken ölümden döndü

30 saniye içinde kabusu yaşadı!