Ünlü yorumcunun derbi sonrası İsmail Kartal için söyledikleri olay oldu

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Sarı-kırmızılıların puan farkını 7’ye çıkardığı karşılaşma sonrası Dilmen’in özellikle İsmail Kartal yorumu gündem oldu.

“ŞAMPİYONLUK ZATEN KABULLENİLMİŞTİ”

Sports Digitale’de konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki durumuna değinerek, “ Fenerbahçe ne ilk ne de son kez şampiyonluğu kaybediyor. Rakip 6 puan öndeydi ve aslında bu durum kabullenilmişti” ifadelerini kullandı.

“İSMAİL KARTAL OLSA GALATASARAY BU KADAR RAHAT OLMAZDI”

Deneyimli yorumcu, en çok konuşulan sözlerinden birinde teknik direktör tercihlerine dikkat çekti. Dilmen, “İddia ediyorum, İsmail Kartal olsa Galatasaray bu kadar rahat olamazdı, geçemezdi” diyerek tartışma yaratan bir değerlendirmede bulundu.

“SORUN TEKNİK DİREKTÖR DEĞİL”

Fenerbahçe’de yaşanan sorunların sadece teknik direktörle sınırlı olmadığını vurgulayan Dilmen, “Tedesco gider, Mourinho gelir yine bir şey değişmez. Bu yapı değişmeden sonuç farklı olmaz” dedi.

“PANİK KARARLARDAN KAÇINILMALI”

Yönetimsel kararlara da değinen Dilmen, aceleci adımların kulübe zarar verdiğini belirterek, “Panikle alınacak kararlar Fenerbahçe’yi daha da geriye götürür. Akil isimler devreye girip kulübe yol göstermeli” ifadelerini kullandı.