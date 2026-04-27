Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

Belçika'nın Limburg bölgesinde 1968'de Türk işçileri tarafından kurulan FC Anadol adlı futbol takımı, sezonun son haftasında deplasmanda KVV Heusden-Zolder'i 3-0 mağlup ederek hem şampiyonluğunu ilan etti hem de kulüp tarihinde ilk kez Bölgesel 1. Lig'ine yükseldi.

TARİHİNİN EN BÜYÜK BAŞARISI

Oyuncular Mücahit Ulupınar, Emre Erciyas ve Murat Bayraktar'ın golleriyle gelen galibiyette FC Anadol, iki kırmızı kartla 9 kişi kalmasına rağmen mücadeleyi bırakmadı ve sahadan net bir skorla ayrıldı. Bulunduğu ligde şampiyon olan FC Anadol, bu sonuçla tarihindeki en yüksek seviyeye çıktı.

BAŞKAN TERCAN: ''BU DAHA BAŞLANGIÇ''

Şampiyonluk sonrası sevincini paylaşan Kulüp Başkanı Atila Tercan, şampiyonluk maçının ardından yaptığı açıklamada hedeflerini bitmediğini ifade ederek, "Bu bizim hedefimizdi ama kesinlikle nihai hedefimiz değil. Baskı çok büyüktü, ancak takımımız karakterini ortaya koydu" dedi. Başkan Tercan, bu başarının yalnızca sportif bir sonuç olmadığını, Belçika'daki Türk toplumu için de gurur verici bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Başkan Tercan, "Kuruluştan beri ilk kez bu başarı bana ve yönetimdeki arkadaşlarımıza nasip olduğu için çok sevinçliyiz. Bundan evvel iki yıl playoff oynadık çıkamadık ama bu yıl şampiyon olduk. Bölgesel birinci lige yükseldik. Buradan hareketle yeni ligimize adapte olmak ve tesisleşmek hedeflerimiz var. Heuzden-Zolder Halkı hem maddi hem manevi destek oluyor. Bu şampiyonluk da onların destekleriyle oldu. Onlar bizi desteklemeseydi bu başarıya ulaşamazdık'' ifadelerini kullandı.

TÜRK TOPLUMUNDA BÜYÜK SEVİNÇ

FC Anadol'un şampiyonluk maçını yaklaşık bin 200 futbolsever takip etti. Son düdükle birlikte tribünler adeta bayram yerine döndü. Meşaleler, tezahüratlar ve Türk bayrakları eşliğinde kutlamalar uzun süre devam etti. Belçika'daki Türk toplumu, sosyal medya ve yerel dernekler üzerinden şampiyonluğu "tarihi bir başarı" olarak değerlendirerek takıma tebrik mesajları gönderdi. Başkan Yardımcısı Engin Özdemir, şampiyonluğun ardından yaptığı açıklamada emeğin ve dayanışmanın altını çizerek "Bu sadece bir şampiyonluk değil, inancın, birliğin ve emeğin zaferidir. Futbolcularımızdan teknik heyete, taraftarlarımızdan sponsorlarımıza kadar katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

''FC ANADOL SADECE BİR KULÜP DEĞİL KİMLİĞİMİZ OLDU''

Daha önce takımda oynamış ve bugün de taraftar olarak takımı destekleyen Taner İkiz ise maçın hakemine tepkiliydi. İki kırmızı kart gösteren ve maça 10 dakika ara vererek oyunu soğuttuğunu ifade eden İkiz, kazandıkları için sevinçli olduğunu söyledi. İkiz, "Ben bu kulüpte sadece futbol oynamadım. Dostluğu, dayanışmayı ve kimliğimize sahip çıkmayı burada öğrendim. FC Anadol bize nereden geldiğimizi unutmadan, bulunduğumuz yerde nasıl güçlü duracağımızı gösteren bir değer" dedi.

Kulübe yıllarca hizmet veren Hüseyin Dönmez de bu başarının bir gurur olduğunu, başkanından yöneticisine seyircisinden gönüllülere kadar bir çok kişinin yetişmesinde emeği olanlar olarak son derece mutlu olduklarını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı