Endonezya'da yolcu trenleri çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Endonezya’nın Batı Cava eyaletindeki Bekasi bölgesinde iki trenin çarpışması büyük bir faciaya yol açtı. Uzun mesafe yolcu treninin, raylarda duran bir banliyö trenine çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 38 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kurtarma çalışmaları sürüyor.

KAZA NASIL MEYDANA GELDİ?

Yabancı basında yer alan bilgilere göre kaza, gece saatlerinde uzun mesafe bir yolcu treninin, raylarda durmuş halde bulunan banliyö trenine çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle bazı vagonlar raydan çıktı ve büyük hasar oluştu.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, vagonlarda sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba sarf ederken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yetkililer, yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğunu belirtti. Hastanelerde tedavi altına alınan yolcular için acil müdahale ekipleri seferber edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından yetkililer olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İlk değerlendirmelerde sinyalizasyon hatası ya da iletişim eksikliği ihtimali üzerinde duruluyor.

Elif Yeşil
Gülistan Doku soruşturmasında bilgi işlem görevlileri serbest

Gülistan'la ilgili kayıp belge iddiası! İki isim için karar verildi
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tedesco ile ilgili kararını verdi
CHP Keçiören İlçe Başkanlığı binasına taşlı saldırı

CHP binasına saldırdı, vatandaşları da hedef almaya kalktı
Haberler.com
500

Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Türkiye geçit vermedi, Herzog Kazakistan'a 8 saatte gidebildi

Türkiye geçit vermeyince yolculuğu işkenceye döndü
Trabzonspor şampiyonluk yarışında Konya'da yara aldı

Trabzonspor'u eski Galatasaraylı yıktı! Cimbom'u sevindiren skor

Trump, eşi hakkında şaka yapan Jimmy Kimmel’ı hedef aldı: Derhal kovulmalı

Kimmel'ın Melania şakası ipleri kopardı! Kovun talimatını bizzat verdi
Alman market zinciri Aldi Süd, bilgi teknolojileri biriminde 1250 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü market zincirinde deprem! 1000'den fazla kişi işten çıkarılacak
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu
Adana'da babası tarafından bıçaklanan kadın yaralandı

Öz evladını defalarca bıçaklayıp kaçtı