Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Et restoran zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında "çocuğun fuhşuna aracılık etme" suçundan tutuklandı.

  • Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe, çocuğun fuhşuna aracılık etme suçundan tutuklandı.
  • Fuhşa aracılık soruşturması kapsamında 7 kişi tutuklandı, 6 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
  • Özgür Gökçe, 24 Nisan 2026'da gözaltına alındı ve 27 Nisan 2026'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında 30/01/2026 günü fuhşa aracılık ve yer temin ettiği tespit edilen şüphelilere ilişkin yapılan operasyon kapsamında, şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan incelemede fuhuş faaliyetlerine dair müşteri temin eden kişilere ve fuhuştan elde edilen gelirin toplandığı banka hesaplarına ulaşıldığı belirtildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık açıklamasında, soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller ve yapılan tespitler doğrultusunda 17 Nisan günü yapılan ikinci operasyonda fuhşa aracılık ettiği tespit edilen 7 şüphelinin tutuklandığı, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildiği kaydedildi.

NUSRET GÖKÇE'NİN KARDEŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında fuhuş eylemlerine aracılık ettiği tespit edilen Özgür Gökçe hakkında da TCK 227/1 maddesinde düzenlenen çocuğun fuhşuna aracılık etme suçundan 24 Nisan günü Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltı kararı verildiği, 27/04/2026 günü ifadesi alınan şüpheli Özgür Gökçe'nin tutuklamaya istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği ve tutuklanarak cezaevine gönderildildiği ifade edildi. 

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifade veriyor, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada sıcak gelişmeler
Yorumlar (2)

samet akın:

bölge itibarı ile normal

Remzi YILMAZ:

iki kardeşte et satıyor biri canlı diğeri cansız

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

Talimatı verdi! Arap ülkesi dünyada bir ilke imza atacak
Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde yürüyenler ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
BAE'den dünyada bir ilk! Kamu hizmetlerinin yarısı yapay zekaya devredilecek

Talimatı verdi! Arap ülkesi dünyada bir ilke imza atacak
Arnavutköy'de sahilde erkek cesedi bulundu

Sahilde yürüyenler ihbar etti, ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı