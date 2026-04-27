Haberler

Putin: Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentinde İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüştü. Görüşmede bölgemizdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, "Rusya, İran ile bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacaktır" ifadelerine yer verdi.

  • Rusya Devlet Başkanı Putin, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile St. Petersburg'da görüştü.
  • Putin, Rusya'nın İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarına olan her şeyi yapacağını söyledi.
  • Putin, İran lideri Hamaney'den bir mesaj aldığını ve iyi dileklerini ilettiğini açıkladı.

ABD/İsrail-İran savaşında müzakerelere ilişkin belirsizlik sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kritik açıklamalarda bulundu.

STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ve Pakistan ziyaretlerinin ardından bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere St. Petersburg şehrine geldi. Moskova ile Tahran arasındaki stratejik ilişkilerin sürdürülmesinde kararlı olduklarını söyleyen Putin, Rusya’nın İran ile bağlarını güçlendirmeye devam edeceğini bildirdi. 

"HAMANEY’DEN MESAJ GELDİ"

Putin, İran lideri Mücteba Hamaney’den mesaj aldığını kaydederek, Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’a en iyi dileklerini iletti.

Rusya'nın, İran halkının bu zorlu dönemi atlatacağını ve barışın geleceğini ümit ettiğini vurgulayan Rus lider, “Rusya, İran ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda Orta Doğu'ya en kısa sürede barışın gelmesi için her şeyi yapacak” dedi.

ARAKÇİ'DEN PUTİN'E TEŞEKKÜR

Arakçi ise İran halkının cesareti sayesinde ABD saldırganlığına direndiğini ve direneceğini ifade ederek, Putin'e, destekleri için teşekkür etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Rusya ile İran arasındaki stratejik ortaklığı vurguladı; Putin ve Rusya'ya İran'a verdikleri destek için teşekkür etti.

Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifade veriyor, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada sıcak gelişmeler
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
21 yaşındaki gencin acı sonu: Cenaze namazı araçtan indirilmeden kılındı

Yer: Tokat! Cenaze namazını araçtan indirmeden kıldılar

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

İTİBAR FANİ:

helal

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Başından yaralandı

Belediyede satırlı dehşet kamerada! Direkt kafasını hedef aldı
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti

Hakim çifti yıkan olay! 2,5 yaşındaki çocuklarını toprağa verdiler
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!