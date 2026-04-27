Spor yaparken ölümden döndü

Japonya’da bir spor salonunda yaşanan kaza, büyük bir faciayı kıl payı önledi. Spor yaptığı sırada bir kişi, ağırlıkların bağlı olduğu aletin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.

AĞIRLIK MEKANİZMASI YERİNDEN KOPTU

İddiaya göre spor esnasında kullanılan ekipmanın dengesini kaybetmesiyle birlikte, ağırlık sistemine bağlı parça hızla aşağı indi. Talihsiz anlarda aletin doğrudan sporcunun kafasına isabet ettiği görüldü.

KAFASINDA CİDDİ YARALANMA OLUŞTU

Ağır darbe alan kişinin kafasında açılma meydana geldi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi spor salonunda yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı.

FACİA KIL PAYI ATLATILDI

Yaşanan kazada sporcunun ölümden döndüğü belirtilirken, olay spor salonlarında ekipman güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken büyük yankı uyandırdı.