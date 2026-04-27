Ayaş Kaymakamı Eligül'den CHP milletvekiline tepki çekecek yanıt

Ankara'da 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun tören alanına alınmadığı iddiasının ardından yaptığı paylaşım nedeniyle valiliğin soruşturma başlattığı Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül bu sefer yeni bir paylaşımla tepki çekti. Eligül, kendisini eleştiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'a sosyal medyada "Kes lan" diyerek yanıt verdi.

Ankara Ayaş'ta 23 Nisan kutlamaları sırasında yaşanan protokol kriziyle gündeme gelen Kaymakam Muharrem Eligül, kendisini eleştiren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan’a verdiği yanıtla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"KES LAN"

Milletvekilinin sosyal medya üzerindeki eleştirilerine sert bir dille karşılık veren Eligül, Akdoğan’a yönelik "Kes lan" ifadesini kullandı. Eligül, tepkilerin odağı haline geldi.

Ankara Ayaş’ta 23 Nisan kutlamalarında belediye basın sorumlusunun Kaymakamlık tarafından tören alanına alınmadığı iddiası üzerine Kaymakam Muharrem Eligül hem Türkçe hem de Arapça olarak "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladığı bir mesaj yayımlamıştı. Eligül, mesajı kısa süre sonra silmişti.

"ALLAH'IM BEN NE GÜNAH ETTİM DE..."

Eligül, sildiği paylaşımda "Hz. Peygamberimizin müjdesine nail olmuş atamız Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesine edepsizlikle girip sandukasını tekmelemek de ruh kökü dışarıda olanların tıynet ve cibilliyetinde vardır. Karanlık çevrelerin şahsıma saldırması da elhamdülillah doğru yolda olduğumun göstergesidir. Aksi halde Allahım ben ne günah ettim de bunlar bana muhabbet besliyor diye üzülürdüm. Yüce Allah’ın rahmet ve selameti üzerinize olsun" ifadelerini kullanmıştı.

VALİLİK: GEREKLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlatmıştı. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: "Ayaş ilçemizde 23 Nisan kutlama programları kapsamında yaşanan bir konuya dair Kaymakamlığın sosyal medya aracılığıyla yapmış olduğu açıklama ile ilgili olarak Valiliğimizce gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Sayın Kaymakam bey. Allah senin gibilerinin sayısını çoğaltsın. Pısırık Müslüman bürokratlar değilde senin gibi sesi gür çıkan cesur Müslüman bürokratlara çok ihtiyacımız var.

Haber Yorumlarıserdar celik:

Ampul duy bozukluğu

Haber YorumlarıÖzgür Sevindik:

Serdar sana ne oluyor zaten birhalta yaramıyorlar

Haber YorumlarıFatih UYANIK:

devlete bak.

