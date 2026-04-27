Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var

Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'dan haber var
Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, Galatasaray derbisi sonrası özür diledi.

  • Fenerbahçe kalecisi Ederson, Galatasaray derbisinde kırmızı kart gördü.
  • Ederson, kırmızı kart kararına katılmadığını ve haksızlığa uğradıklarını düşündüğünü belirtti.
  • Ederson, maç sonrası VAR odasına yönelik tepkisinden pişmanlık duyduğunu ve özür diledi.

Fenerbahçe’nin Galatasaray’a mağlup olduğu derbinin ardından Brezilyalı kaleci Ederson’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kırmızı kart görerek oyun dışı kalan deneyimli file bekçisi, sosyal medya hesabından özür mesajı paylaştı.

“HAKSIZLIĞA UĞRADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”

Karşılaşmada yaşanan olaylara değinen Ederson, hem taraftarlardan hem de takım arkadaşlarından özür diledi. Kırmızı kart kararına katılmadığını belirten tecrübeli kaleci, “Bu hafta sonu oynanan derbide yaşananlardan dolayı taraftarlardan ve takım arkadaşlarımdan özür dilemek istiyorum. Kırmızı kart kararına katılmıyorum ve hakem yönetimine yönelik eleştirilerimi sürdürüyorum; haksızlığa uğradığımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

VAR ODASI HAREKETİNE PİŞMANLIK

Maçın ardından VAR monitör kabinine yönelik tepkisiyle de gündeme gelen Ederson, bu davranışından dolayı pişmanlık duyduğunu vurguladı. Brezilyalı kaleci, “Sahadan çıkarken, sinirle VAR odasına doğru ani bir hareket yaptım; bunu yapmamam gerekirdi. Tüm Fenerbahçe ailesinden bir kez daha özür diliyorum” sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKartal Doğan:

Soru : Hakemin yaveri gibi yanında hakeme her yapması gerekeni tebliğ eden Barış Alper niye kart görmüyor ?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

