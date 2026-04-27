Sosyetenin ünlü çiftine büyük şok! "Yargıyı hallederim" dedi, 32 milyon aldı

Cemiyet hayatının tanınmış isimleri Mesut ve Gilman Karadeniz çifti, Beykoz’daki villalarıyla ilgili proje ve sahte iskan sorunu bahanesiyle 32 milyon TL’lik dolandırıcılığın mağduru oldu. Karadeniz çiftinin, Erdoğan K. adlı dolandırıcının 'yüksek yargı mensubu' bir tanıdığı vasıtasıyla sorunu çözeceği vaadine inanarak ödeme yaptığı ortaya çıktı.

İddiaya göre Karadeniz çifti, 2023 yılında satın aldıkları villayı geçtiğimiz yıl mart ayında satışa çıkardı. Daha önce evin peyzaj işlerini yapan Erdoğan K., çifte müşteri bulabileceğini söyledi ve satış süreci için belediyenin detaylı proje talep ettiğini öne sürdü. Bu gerekçeyle proje çizimi ve resmi işlemler için Karadeniz ailesinden yüklü miktarda para aldı.

“İSKAN İPTAL EDİLDİ” YALANIYLA PARA TALEP ETTİ

Sabah gazetesinin haberine göre, Gilman Karadeniz’in şehir dışında bulunduğu sırada eve gelen yapı tatil tutanağı güvenlik görevlisi aracılığıyla kendisine ulaştırıldı. Durumu öğrenmek isteyen Karadeniz, Erdoğan K. ile iletişime geçti. Şüpheli, villanın tapusuna şerh konulduğunu ve iskanın iptal edildiğini iddia etti.

Erdoğan K., yüksek yargı mensubu bir tanıdığı aracılığıyla sorunu çözebileceğini, aksi halde villanın yıkılacağını öne sürdü. Bu iddialara inanan Gilman Karadeniz, çözüm için talep edilen ödemeleri gerçekleştirdi.

PARAYI ALDIKTAN SONRA ORTADAN KAYBOLDU

Karadeniz’in farklı zamanlarda parça parça olmak üzere 23 milyon 322 bin TL, 178 bin dolar ve 90 gram altın verdiği, toplam tutarın yaklaşık 32 milyon TL’ye ulaştığı belirlendi. Bir süre sonra Erdoğan K.’ya ulaşamayan çift, dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Erdoğan K.’yı gözaltına aldı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAVCILIK 10 YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Olaydan yaklaşık bir yıl sonra hazırlanan iddianamede, Erdoğan K.’nın müştekiden para aldığı, evle ilgili sahte CİMER başvuruları oluşturduğu ve para talebini sürdürdüğü tespit edildi. Tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin suçu işlediğinin anlaşıldığı belirtildi.

Savcılık, Erdoğan K. hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 158. maddesi kapsamında 10 yıla kadar hapis cezası talep etti.

İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Lübnan'da çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail ordusu ateşkesi bozdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek af kararı

Herzog'un kararı Trump ve Netanyahu'yu küplere bindirecek
Trump'tan saldırı açıklaması: İran'a bağlamıyorum, ama ellerine fırsat geçse değerlendirirlerdi

Saldırının arkasında İran mı var? Trump'tan kafa karıştıran sözler
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum: Antrenmanlarda bile...
Tartıştığı kardeşini tabanca ile öldürdü

Kardeş kavgası kanlı bitti
Ankara'da kamyonetin çarptığı Yakup Can, dedesinin elinden kaçmış

Dedesinin elinden kaçan Yakup Can yürekleri yaktı!
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti

Kızını istismar eden sevgilisinin cezasını kendi elleriyle verdi
Victor Osimhen'den Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum

Fenerbahçe taraftarını çıldırtacak yorum: Antrenmanlarda bile...
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolculara sert tepki: Ruhsuzlar, amblemimiz bunu hak etmiyor

Maç biter bitmez futbolculara ateş püskürdü

Sadettin Saran'ın stattan ayrılış zamanı dikkat çekti

Stattan ayrılış zamanı olay oldu