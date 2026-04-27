Fenerbahçe'de Tedesco'nun yerine düşünülen ilk isim belli oldu
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı-lacivertli yönetim, göreve İsmail Kartal'ı getirmek istiyor.
- Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarını ayırdı.
- Sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi de görevlerinden ayrıldı.
- Yeni teknik direktör için en güçlü aday İsmail Kartal olarak belirlendi.
Fenerbahçe Spor Kulübü, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yolları ayırma kararı aldı.
TEDESCO İLE YOLLAR AYRILDI
Kulüpten yapılan resmi açıklamada, ayrıca sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de ayrılık kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, görevlerinden ayrılan isimlere kulübe yaptıkları katkılar için teşekkür edilerek, kariyerlerinin devamında başarı dilekleri iletildi.
İLK ADAY İSMAİL KARTAL
Ayrılık kararının hemen ardından sarı-lacivertli yönetimin vakit kaybetmeden yeni hoca arayışlarına başladığı öğrenildi. Yönetim kurulunun listesindeki tek ve en güçlü aday ise camianın yakından tanıdığı bir isim olan İsmail Kartal oldu. Sarı-lacivertli yönetimin Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan ve daha önce kulüpte birçok kez "kurtarıcı" rolü üstlenen tecrübeli teknik adamın, camiadaki havayı hızla değiştirebileceğine inanıyor.
GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Fenerbahçe'de başkan ve yönetim kurulu üyeleri, İsmail Kartal ile kısa süre içerisinde ilk temasları kuracak. Tarafların kısa süre içinde bir araya gelerek gelecek adına fikir alışverişinde bulunacağı belirtiliyor.