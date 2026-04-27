Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı

Talisca ve Kerem Aktürkoğlu arasında geçen diyalog ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynadığı dev derbide Anderson Talisca'nın kaçırdığı penaltı öncesinde, Kerem Aktürkoğlu ile Brezilyalı yıldız arasında yaşanan diyalog ortaya çıktı.

  • Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 13. dakikasında kazanılan penaltı öncesinde Anderson Talisca ile Kerem Aktürkoğlu arasında topun kullanımı konusunda diyalog yaşandı.
  • Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı kullanmak için Talisca'ya 'Bu atış benim için onur meselesi' diyerek ricada bulundu.
  • Talisca, Kerem'in ricasını reddederek penaltıyı kullandı ve topu dışarı gönderdi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan dev derbinin yankıları sürerken, maçın 13. dakikasındaki penaltı pozisyonunda Anderson Talisca ile Kerem Aktürkoğlu arasında yaşanan diyalog gün yüzüne çıktı. Sarı-lacivertlilerin kazandığı penaltı atışı öncesinde, saha içinde iki yıldız isim arasında kısa süreli bir "sorumluluk" diyaloğu yaşandığı öğrenildi.

''BENİM İÇİN ONUR MESELESİ''

Daha önce Beşiktaş derbisinde attığı kritik penaltı golüyle takımına galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu, bu önemli anda da inisiyatif almak istedi. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; milli futbolcu Anderson Talisca’nın yanına giderek topu istedi ve Brezilyalı yıldıza, "Bu atış benim için onur meselesi, lütfen penaltıyı ben kullanayım" diyerek ricada bulundu.

TALISCA GERİ ADIM ATMADI

Ancak Kerem’in bu içten ricası Talisca’da karşılık bulmadı. Brezilyalı on numara, "Hayır, penaltıyı ben kullanacağım" diyerek topu arkadaşına vermedi. Israrın ardından beyaz noktanın başına geçen Talisca, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı dışarı gönderdi. Kaçan bu penaltıyla Fenerbahçe, derbide öne geçme fırsatını elinin tersiyle itmiş oldu.

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Haber Yorumları MGk:

Golü atıp sevinmeyecekti takım bu şova izin vermedi olay bu

Haber Yorumları Bilinmiyor:

daha ne yutuyorsunuz bunları takımda

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

