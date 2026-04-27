Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okullarda şiddet olayının tartışıldığı şu günlerde Muğla’nın Ortaca ilçesinde 3 kız öğrenci, kendilerinden küçük bir kızı metruk alana götürerek darbetti. Dakikalarca darp edilen kız çocuğunun çaresizliği kameralara da yansıdı.

  • Muğla'nın Ortaca ilçesinde lise öğrencisi olduğu ileri sürülen 2 kız, kendilerinden küçük bir kızı metruk bir alanda döverek görüntülerini kaydetti.
  • Darp edilen kız, şikayetçi olması halinde daha kötü dövülmekle tehdit edildi.
  • Olayın güvenlik güçleri tarafından soruşturulup soruşturulmadığı henüz bilinmiyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde lise öğrencisi olduğu ileri sürülen 2 kız, kendilerinden küçük bir kıza evire çevire dövüp şiddet uyguladıkları anların görüntülerini kaydettiler. Dövdükleri kızı "şikayetçi olursan seni daha kötü döveriz" diye tehditte de bulunan kızların ekranlara yansıyan şiddet görüntüleri izleyenlerin adeta kanını dondurdu.

Okullarda şiddet olayının her geçen gün arttığı ve birçok veliyi tedirgin eden akran zorbalığının son görüntüleri Muğla'nın Ortaca ilçesinde ortaya çıktı. İddiaya ve telefon kamerası ile kaydedilen görüntülere göre, kendilerinden yaşça küçük bir kızı metruk bir alana götüren 3 kız öğrenciden 2'si kızı darp etmeye diğeri de gerçekleştirdikleri akran zorbalığını kayda almak üzere aralarında iş birliği yapıyor.

"ERKEK" KAVGASI 

Kızlardan ikisi kendilerinden küçük olan kız çocuğunu evire çevire döverken, kaydedilen görüntülerdeki konuşmadan anlaşıldığına kızların erkek yüzünden kendilerinden yaşça küçük bir kızı dövdükleri anlaşılıyor.

O ANLAR KAMERADA 

Dakikalarca darp edilen kız çocuğunun çaresizliği kameralara yansırken, olayın güvenlik güçleri tarafından el konulup konulmadığı henüz bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
