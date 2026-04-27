Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haydırdı

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de derbi sonrası tepkiler çığ gibi büyüdü. Şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertlilerde taraftarlar, hem takıma hem yönetime sert tepki gösterdi.

ŞAMPİYONLUK UMUTLARI ZORA GİRDİ

Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe’de yıl içinde hem teknik direktör hem de yönetim değişti. Devre arasında yapılan transferlere rağmen Galatasaray mağlubiyeti sonrası şampiyonluk ihtimali mucizelere kaldı.

KAÇAN PENALTI VE OSIMHEN’İN GOLÜ KIRILMA ANI OLDU

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, kazandığı penaltıyla öne geçme fırsatı yakaladı. Ancak Talisca’nın vuruşu değerlendirememesi sonrası oyun dengesi değişti. İlk yarı bitmeden Osimhen’in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

EDERSON KIRMIZI KARTLA OYUN DIŞI KALDI

İkinci yarıda ise Ederson’un gördüğü kırmızı kart maçın seyrini belirledi. Hakemin uyarılarına rağmen tepkisini sürdüren Brezilyalı kaleci, ikinci sarı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın penaltı golü ve Torreira’nın golüyle skoru 3-0’a taşıdı.

SAMANDIRA’DA TEPKİ VE AZİZ YILDIRIM SESLERİ

Maçın ardından Samandıra’ya giden Fenerbahçe taraftarları, futbolculara, teknik heyete ve yönetime tepki gösterdi. Tribünlerden yükselen Aziz Yıldırım tezahüratları ise gecenin en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

YÖNETİM OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Fenerbahçe’de teknik direktör Tedesco’nun geleceği tartışma konusu olurken, Sadettin Saran yönetiminin olağanüstü toplantı yapacağı öğrenildi. Toplantıdan çıkacak kararlar merakla bekleniyor.