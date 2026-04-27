Çin'in Qinzhou şehri tamamen sulara gömüldü

Çin'in Qinzhou şehrinde etkili olan şiddetli yağışlar, kenti kısa sürede sular altında bırakarak hayatı felç etti. Sokakların nehre döndüğü şehirde ulaşım durma noktasına gelirken, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye edilirken, okullar tatil edildi ve yetkililer yeni sel ve toprak kayması riskine karşı alarm seviyesini en üst düzeye çıkardı. Uzmanlar, yaşanan yağışların “yüzyılda bir görülebilecek” düzeyde olduğunu belirtti.

  • Güney Çin'in Guangxi bölgesindeki Qinzhou şehri, son yılların en şiddetli yağışları sonucu tamamen sular altında kaldı.
  • Şehirde ulaşım felç oldu, yüzlerce araç su altında kaldı ve mahsur kalanlar botlarla tahliye ediliyor.
  • Yetkililer okulları tatil etti, en üst düzey hava durumu uyarısı yayımladı ve acil servisleri 24 saat teyakkuza geçirdi.

Güney Çin’in Guangxi bölgesinde yer alan Qinzhou şehri, son yılların en şiddetli yağışlarının ardından sulara gömüldü. Sokakların nehre dönüştüğü şehirde mahsur kalan vatandaşlar botlarla tahliye ediliyor.

ŞEHİR MERKEZİNDE ULAŞIM DURDU 

Şiddetli sağanak yağışın ardından Qinzhou sokaklarını kaplayan su seviyesi, park halindeki araçların tavanına kadar ulaştı. Trafiğin tamamen felç olduğu bölgede, yüzlerce araç su altında kalarak kullanılmaz hale geldi. Özellikle alt geçitler ve otoparklar, su baskınından en çok etkilenen noktalar oldu.

BOTLARLA KURTARMA SEFERBERLİĞİ 

Suların evlerin ve dükkanların içine girmesiyle mahsur kalan sakinler için acil ekipler seferber oldu. Bölgeden gelen görüntülerde, kurtarma ekiplerinin ve sivil savunma birimlerinin şişme botlarla sokak aralarına girerek yaşlıları, çocukları ve evlerinde mahsur kalanları güvenli bölgelere taşıdığı görülüyor.

EĞİTİM ASKIYA ALINDI, UYARILAR PEŞ PEŞE GELDİ 

Yetkililer, yağışların devam edeceği ve toprak kayması gibi ikincil felaketlerin yaşanabileceği konusunda halkı uyardı. Şehir genelinde okullar tatil edildi, hava durumu uyarı seviyesi en üst düzeye çıkarıldı, acil servisler 24 saat esasına göre teyakkuza geçti.

"YÜZYILDA BİR GÖRÜLEBİLECEK YAĞIŞ"

Bölge sakinleri, suyun çok kısa sürede yükseldiğini ve hazırlıksız yakalandıklarını belirtiyor. Uzmanlar, Güney Çin genelinde etkili olan bu yağış rejiminin, bölgedeki nehir yataklarını taşırma noktasına getirdiğini vurguluyor. Tahliye edilen vatandaşlar geçici barınma merkezlerine yerleştirilirken, hasar tespit çalışmalarının sular çekildikten sonra başlayacağı bildirildi.

Elif Yeşil
Haberler.com
