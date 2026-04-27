İşte Tedesco'nun ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin son 3 maçtaki teknik direktörü

Güncelleme:
Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından ligde kalan son 3 haftada takımın başında Zeki Murat Göle'nin yer alacağını duyurdu.

  • Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollarını ayırdı.
  • Sezonun kalan 3 haftasında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle görev yapacak.
  • Ayrılık kararı, Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışından kopmanın ardından alındı.

Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yollar ayrıldı.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK İLE YOLLAR AYRILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek zirve yarışına veda eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Tedesco ve sportif direktör Özek ile yolların ayrıldığı belirtildi.

SON 3 HAFTADA ZEKİ MURAT GÖLE

Sarı-lacivertliler, yaptığı açıklamada kalan 3 haftada takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağını açıkladı. 

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Yönetim kurulumuzun yapmış olduğu toplantıda alınan kararlar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyeti ile yollarımız ayrılmıştır. Sportif direktörümüz Devin Özek ve futbol koordinatörümüz Berke Çelebi ile de yollarımızın ayrılması kararlaştırılmıştır. Kendilerine kulübümüze yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Yardımcı antrenörümüz Zeki Murat Göle, sezonun kalan maçlarında takımımızın başında sahaya çıkacaktır."

Cemre Yıldız
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, Tedesco ile ilgili kararını verdi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

