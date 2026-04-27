Çanakkale'de eşini pompalı tüfekle öldüren kişi intihar etti

Çanakkale'de eşini pompalı tüfekle vuran kişi, aynı silahla kendisini öldürdü.

Emekli öğretmen Özlem Argüden'in (65) haftanın belirli günlerinde katıldığı kursa gitmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine arkadaşları endişelenerek, Esenler Mahallesi'ndeki evine gitti.

Anahtarın kapının üzerinde olduğunu gören Argüden'in arkadaşları, girdikleri evin yatak odasında Özlem Argüden ile eşi emekli öğretmen Ferruh Argüden'in (65) hareketsiz vaziyette yattığını gördü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaptıkları evde Özlem Argüden'in pompalı tüfekle öldürüldüğünü, eşi Ferruh Argüden'in de aynı silahla intihar ettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
